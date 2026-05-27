Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε τρία άτομα που ξάφριζαν ψιλικατζίδικα – Ο ένας έβαλε βενζίνη χωρίς να πληρώσει και βούτηξε και το πορτοφόλι της υπαλλήλου

Τρία άτομα που ενέχονται σε περιπτώσεις κλοπών συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα πριν τους τσακώσουν οι αστυνομικοί, πέταξαν αυτοσχέδια συσκευασία που περιείχε μικροποσότητα κοκαΐνης ώστε να μην βρεθεί πάνω τους.

Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς ηλικίας 39 και 34 ετών και έναν 44χρονο Έλληνα, οι οποίοι όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, από αρχές Ιανουαρίου και χθες, με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, εισήλθαν επανειλημμένως σε καταστήματα ψιλικών και προσποιούμενοι τους πελάτες αφαιρούσαν διάφορα εμπορεύματα.

Επιπρόσθετα, ο 44χρονος δύο μέρες πριν είχε μεταβεί σε πρατήριο υγρών καυσίμων και αφού προμηθεύτηκε βενζίνη, αποχώρησε χωρίς να πληρώσει το αντίτιμο, ενώ παράλληλα αφαίρεσε και το πορτοφόλι της υπαλλήλου. Οι τρείς άντρες, χθες το πρωί, είχαν εντοπιστεί να κινούνται με επιβατικό αυτοκίνητο στην περιοχή του Δενδροποτάμου και λίγο πριν τον αστυνομικό έλεγχο, απέρριψαν αυτοσχέδια συσκευασία που περιείχε μικροποσότητα κοκαΐνης.