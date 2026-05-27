Θεσσαλονίκη: “Δωρεάν δημόσια Υγεία για όλους” – Διαμαρτυρία συνταξιούχων έξω από τον ΕΦΚΑ – Δείτε βίντεο

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά στον ΕΦΚΑ Πύλης Αξιού, στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποίησαν συνταξιούχοι σήμερα το πρωί.

Οι συνταξιούχοι διαμαρτύρονται για την κατάσταση στο ΕΣΥ και ζητούν δωρεάν δημόσια υγεία για όλους. Οι συνταξιούχοι ζητούν μεταξύ άλλων:

Αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν και υψηλού επιπέδου υγεία. Άμεση ενίσχυση του ΕΣΥ. Μαζικές προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Πρωτοβάθμια δωρεάν φροντίδα υγείας σε δημόσια κέντρα υγείας σε κάθε δήμο στελεχωμένα με όλες τις ειδικότητες και διαγνωστικά εργαστήρια. Για υψηλού επιπέδου πρόληψη, πρωτοβάθμια περίθαλψη, συστηματική και ολοκληρωμένη φροντίδα του πληθυσμού, έρευνα κλπ.

Άνοιγμα των κλειστών νοσοκομείων και δημιουργία νέων.

Κατάργηση της συμμετοχής στα φάρμακα, παροχή δωρεάν φαρμάκων σε όλους τους συνταξιούχους. Δωρεάν οδοντιατρική περίθαλψη, φυσικοθεραπείες, γυαλιά, ακουστικά, ορθοπεδικά βοηθήματα, ιαματικά λουτρά για όλους και όλες τους/τις συνταξιούχους.

Δωρεάν δημόσιες δομές για την φροντίδα και νοσηλεία ηλικιωμένων με ανίατες ασθένειες ενάντια στην ντροπή και την αισχροκέρδεια των ιδιωτικών γηροκομείων, κέντρων αποκατάστασης

“Διεκδικούμε δωρεάν δημόσια υγεία, να γίνουνε προσλήψεις στο ΕΣΥ και γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Διεκδικούμε σε κάθε πόλη, σε κάθε δήμο της Θεσσαλονίκης να υπάρχει ένα σωστό ΕΣΥ, όπου εκεί να μπορούν να κάνουν εξετάσεις όλοι οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι”, ανέφερε μεταξύάλλων σε δηλώσεις του ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Συνταξιούχων “Η Συσπείρωση”, Κωνσταντίνος Στάγκος.

“Διεκδικούμε σαν συνταξιούχοι δωρεάν φάρμακα, γιατί εμείς 30, 40, 50 χρόνια πληρώσαμε εισφορές 43%, 52% στα βαρέα και 67% σαν οικοδόμοι επί 14 μισθούς. Και αυτή τη στιγμή, ακόμα μας κρατάνε 6% από την κύριά μας σύνταξη για το ζήτημα της υγείας και 6% από το επικουρικό. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο”, είπε ακόμα ο κ. Στάγκος.