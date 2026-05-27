Κρήτη: Συνελήφθη 30χρονη στο Ηράκλειο για πώληση “μαϊμού” προϊόντων – Κατασχέθηκαν 541 τεμάχια

Στη σύλληψη μιας 30χρονης γυναίκας που κατηγορείται για διάθεση και πώληση απομιμητικών προϊόντων και πλαστογραφία, προχώρησαν χθες στο Ηράκλειο, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και στελεχών της ΑΑΔΕ / Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Ηρακλείου.

Η σύλληψή της έγινε στο πλαίσιο δράσεων για την καταπολέμηση της διάθεσης και πώλησης απομιμητικών προϊόντων και πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε σε επιχείρηση ιδιοκτησίας 49χρονου που απουσίαζε, αλλά εντός του καταστήματος, βρισκόταν η 30χρονη ως προσωρινά υπεύθυνη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι διέθεταν προς πώληση 541 προϊόντα ένδυσης, τα οποία αποτελούν απομιμήσεις και φέρουν πλαστά σήματα που ομοιάζουν με σήματα επωνύμων εταιρειών, τα οποία κατασχέθηκαν.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

