Λάος: Υπάρχει ελπίδα να βρεθούν εν ζωή οι επτά άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί σε σπήλαιο για επτά ημέρες, σύμφωνα με τις ομάδες διάσωσης

Οι ομάδες διάσωσης διατηρούν τις ελπίδες τους σήμερα στη μάχη που δίνουν με τον χρόνο για να βρουν εν ζωή τους επτά ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί από τα νερά για επτά ημέρες σε σπήλαιο στο Λάος.

«Εξακολουθούμε πάντα να έχουμε μεγάλες ελπίδες να βρούμε τους μεταλλωρύχους που μπήκαν στο ορυχείο με εφόδια που θα τους επέτρεπαν να επιζήσουν αρκετές ημέρες κάτω από τη γη», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο εξειδικευμένος δύτης Μίκο Παάσι.

Ο Φινλανδός ανήκει σε ομάδα περίπου 100 ατόμων που κινητοποιήθηκαν για να βοηθήσουν 7 χωρικούς που αιφνιδιάστηκαν από την άνοδο της στάθμης των υδάτων αφού είχαν κατέλθει στις 20 Μαΐου σε αναζήτηση χρυσού σε σπήλαιο στην επαρχία Σαϊσομπούν, βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Βιεντιάν.

Αυτός είχε μετάσχει το 2018 στην εντυπωσιακή διάσωση μιας ποδοσφαιρικής ομάδας αγοριών που είχε παγιδευτεί σε σπήλαιο στην Ταϊλάνδη, κρατώντας τον κόσμο σε μεγάλη αγωνία για σχεδόν τρεις εβδομάδες.

Η αποστολή στο Λάος διεξάγεται σε ένα «εξαιρετικά απομακρυσμένο και εχθρικό περιβάλλον», σύμφωνα με τον Μίκο Παάσι, ο οποίος μίλησε για ένα «εγκαταλελειμμένο χρυσωρυχείο».

Στην περιγραφή του για το εσωτερικό του σπηλαίου αναφέρθηκε σε «συχνά εμπόδια σε εκατοντάδες μέτρα, πλημμύρες, κινδύνους κατάρρευσης και μεγάλη πιθανότητα μολυσμένου αέρα».

Οι επτά άνθρωποι που παγιδεύτηκαν πιστεύεται ότι βρίσκονται σε θάλαμο που απέχει περίπου 300 μέτρα από την είσοδο του σπηλαίου, στον οποίο τα κλιμάκια διάσωσης ελπίζουν να φτάσουν σήμερα στη διάρκεια μιας «τελευταίας κατάδυσης» αν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

«Δίνουμε μια μάχη με τον χρόνο», προειδοποίησε ο Φινλανδός δύτης, μολονότι μειώθηκε η στάθμη του νερού χάρη στις προσπάθειες απομάκρυνσης των υδάτων.

Σήμερα το πρωί, γύρω στις 07:00, χωρικοί έκαναν προσφορές στα πνεύματα που προστατεύουν το βουνό σε τελετή που έγινε στην είσοδο του σπηλαίου πριν ξαναρχίσουν οι επιχειρήσεις διάσωσης, σύμφωνα με τοπική ένωση ομάδων διάσωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ