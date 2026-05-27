MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Έντι Γαβριηλίδης για Λάκη Γαβαλά: Οι ίντριγκες δεν ταιριάζουν στον χαρακτήρα μου

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο Έντι Γαβριηλίδης παραχώρησε δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία και στους δημοσιογράφους που τον συνάντησαν σε πρόσφατη βραδινή του έξοδο, όπως είδαμε στο Happy Day την Τετάρτη στον Alpha.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο γνωστός σχεδιαστής μόδας αναφέρθηκε τόσο στον επερχόμενο κύκλο του GNTM και τη δική του απουσία όσο και στις σημερινές του σχέσεις με τον Λάκη Γαβαλά.

Ειδικότερα, ο Έντι Γαβριηλίδης σημείωσε χαρακτηριστικά πως “δεν έχω προλάβει να μιλήσω με την Μπέττυ Μαγγίρα, θα της μιλήσω όμως τώρα. Ναι, θα μου λείψει το GNTM. Μου άρεσε σαν πρότζεκτ, πέρασα πολύ ωραία αλλά είναι σίγουρα η στιγμή να κάνω μια παύση”.

“Με τον Λάκη Γαβαλά είμαστε μια χαρά. Ρωτήστε και τον Λάκη”.

“Αυτά τα χαζούλικα, οι κοντρίτσες, οι ίντριγκες και όλα αυτά δεν είναι πράγματα που ταιριάζουν στον δικό μου χαρακτήρα. Πιστεύω ότι δεν ταιριάζουν και στον χαρακτήρα του Λάκη” συμπλήρωσε, επίσης, ο Έντι Γαβριηλίδης στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις.

Έντι Γαβριηλίδης Λάκης Γαβαλάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

WSJ: Ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ με αμερικανική συνδρομή

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Γαλλία-Ισραήλ: Το Παρίσι σκοπεύει να κινηθεί νομικά για την “ειδεχθή” μεταχείριση ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα από την ισραηλινή κυβέρνηση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Δήμας: Το επόμενο διάστημα οι προσωρινοί ανάδοχοι για τα έργα ΣΔΙΤ: Θεσσαλονίκη – Έδεσσα και Δράμα – Αμφίπολη – Στο 50% το Flyover

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε με την “Ε.Λ.ΑΣ.”: Οι επτά δεσμεύσεις, οι συμβολισμοί σε όνομα και λογότυπο και οι αντιδράσεις

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Λίβανος: 31 νεκροί στους βομβαρδισμούς του Ισραήλ χθες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Μουντιάλ 2026: Κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ του τραγουδιού της Σακίρα με συμμετοχή των Μέσι, Εμπαπέ και Χάαλαντ