Έντι Γαβριηλίδης για Λάκη Γαβαλά: Οι ίντριγκες δεν ταιριάζουν στον χαρακτήρα μου

Ο Έντι Γαβριηλίδης παραχώρησε δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία και στους δημοσιογράφους που τον συνάντησαν σε πρόσφατη βραδινή του έξοδο, όπως είδαμε στο Happy Day την Τετάρτη στον Alpha.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο γνωστός σχεδιαστής μόδας αναφέρθηκε τόσο στον επερχόμενο κύκλο του GNTM και τη δική του απουσία όσο και στις σημερινές του σχέσεις με τον Λάκη Γαβαλά.

Ειδικότερα, ο Έντι Γαβριηλίδης σημείωσε χαρακτηριστικά πως “δεν έχω προλάβει να μιλήσω με την Μπέττυ Μαγγίρα, θα της μιλήσω όμως τώρα. Ναι, θα μου λείψει το GNTM. Μου άρεσε σαν πρότζεκτ, πέρασα πολύ ωραία αλλά είναι σίγουρα η στιγμή να κάνω μια παύση”.

“Με τον Λάκη Γαβαλά είμαστε μια χαρά. Ρωτήστε και τον Λάκη”.

“Αυτά τα χαζούλικα, οι κοντρίτσες, οι ίντριγκες και όλα αυτά δεν είναι πράγματα που ταιριάζουν στον δικό μου χαρακτήρα. Πιστεύω ότι δεν ταιριάζουν και στον χαρακτήρα του Λάκη” συμπλήρωσε, επίσης, ο Έντι Γαβριηλίδης στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις.