Θεσσαλονίκη: 47χρονος ξάφρισε 4.000 ευρώ μετρητά και κοσμήματα αξίας 7.400 ευρώ από διαρρήξεις και ληστεία
Στην εξιχνίαση ληστείας και τεσσάρων διαρρήξεων οικιών που έλαβαν χώρα στις περιοχές της Ν. Μηχανιώνας, της Επανομής και του Μεσημερίου, στη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.
Μετά από έρευνες αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του δράστη, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Πρόκειται για 47χρονο αλλοδαπό, ο οποίος, στο πλαίσιο της δράσης του, κατάφερε να αφαιρέσει το συνολικό χρηματικό ποσό των 4.190 ευρώ και χρυσαφικά συνολικής αξίας 7.400 ευρώ κατά το χρονικό διάστημα τέλη Μαρτίου – τέλη Απριλίου 2026.
Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ σημειώνεται ότι ο 47χρονος βρίσκεται ήδη σε κατάστημα κράτησης της χώρας.
