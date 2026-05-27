Θεσσαλονίκη: Η μάχη των νέων κομμάτων και η ξεχωριστή συντηρητική δεξαμενή των ψηφοφόρων

Με τα κόμματα να είναι σε προεκλογική τροχιά και να ετοιμάζονται για τις εκλογές- όποτε κι αν γίνουν αυτές, είτε το 2027 όπως έχει πει ο πρωθυπουργός, είτε και νωρίτερα- και τη «γέννηση» νέων κομμάτων από τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα, η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα αποτελούν αναμφίβολα πολύφερνη νύφη με μια ξεχωριστή και μοναδική δεξαμενή ψηφοφόρων που πολλοί την «ποθούν» αλλά λίγοι θα καταφέρουν να την αγγίξουν.

Η δημοσκόπηση της Interview που δημοσιεύτηκε χτες στην politic.gr λίγες ώρες πριν την αναγγελία του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα και λίγες ημέρες μετά την αναγγελία του κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού δείχνει ένα νέο τοπίο στον εκλογικό χάρτη με τα δυο νέα κόμματα να πλασάρονται ιδιαίτερα ψηλά και να καταλάβουν στην εν λόγω δημοσκόπηση, με τα σημερινά δεδομένα, τη δεύτερη και την τέταρτη θέση αντίστοιχα.

Στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, όπως επεσήμανε στο thestival.gr ο πολιτικός αναλυτής και διευθυντής της Interview, Δημήτρης Βασιλειάδης μεγάλη μάζα των ψηφοφόρων ψηφίζουν έχοντας ως πολιτική πεποίθηση το δόγμα «Πατρίς, Θρησκεία, Οικογένεια».

«Πράγματι όλα αυτά τα νέα κόμματα, δηλαδή της Καρυστιανού, της Λατινοπούλου και του Βελόπουλου έχουν καλά πατήματα στη Βόρεια Ελλάδα. Ενώ πανελλαδικά ο Τσίπρας βγαίνει δεύτερο δεύτερο κόμμα, πάνω από το ΠΑΣΟΚ, στη Βόρεια Ελλάδα όμως είναι τέταρτος με δεύτερη σε κάποιες περιοχές την Καρυστιανού και τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Αυτά με τα τωρινά δεδομένα» τόνισε ο κ. Βασιλειάδης.

Στη Θεσσαλονίκη όπως εκτιμά είναι πιθανό να υπάρξει αναδιάταξη του σκηνικού μετά τις εκλογές «δηλαδή αν προσθέσουμε την Καρυστιανού και αν βγάλει έδρες εδώ και η Λατινοπούλου που μπορεί να βγάλει, τότε θα υπάρχουν λιγότερες έδρες για τη ΝΔ και λιγότερες έδρες για όποιο είναι δεύτερο κόμμα, αν είναι ο Τσίπρας ή το ΠΑΣΟΚ ή αν είναι και η Καρυστιανού».

«Όλο αυτό θα μοιραστεί και δεν θα πάει καλά για τα υπάρχοντα κόμματα» τόνισε.

Η δεξαμενή των ψηφοφόρων στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα έχουν εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τους ψηφοφόρους άλλων περιοχών της χώρας.

«Οι ψηφοφόροι της Βόρειας Ελλάδας είναι συνήθως πιο συντηρητικοί από ότι οι ψηφοφόροι της υπόλοιπης χώρας. Είναι πιο «Πατρίδα, Θρησκεία, Οικογένεια», είναι λίγο πιο νοικοκυραίοι να το πω έτσι απλά και άρα λοιπόν οι επιλογές τους σε μεγάλο βαθμό θα είναι πιο πολύ προς τα συντηρητικά κόμματα ή τα ορθόδοξα κόμματα, της Ορθοδοξίας. Βλέπουμε το «Νίκη» που ήταν πάρα πολύ δυνατό εδώ ότι απορροφάται από την Καρυστιανού που έχει ένα παρόμοιο πολιτικό αφήγημα. Άρα, το θέμα για τους ψηφοφόρους εδώ, δεν είναι η ακρίβεια αλλά πιο κόμμα θα είναι πιο κοντά στις συντηρητικές τους θέσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι νέοι επιμένουν στα μιμίδια του tik tok

Οι νέοι από την άλλη, όπως είπε ο κ. Βασιλειάδης απέχουν από τέτοιου είδους αναζητήσεις και ψηφίζουν με αυτά που βλέπουν στο διάσημο κοινωνικό μέσο δικτύωσης, το tik tok.

«Στις νέες ηλικίες δεν ακουμπάει καθόλου ούτε το αφήγημα της πατρίδας, ούτε της θρησκείας, ούτε της οικογένειας, αλλά ούτε και της πολιτικής. Απέχουμε ακόμα από το να εγκλιματίσουμε τις νέες ηλικίες όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις αλλά και στις εκλογικές διαδικασίες. Δεν τους λέει κάτι. Αυτή την στιγμή η εικόνα που έχουν οι νέοι για την πολιτική είναι η εικόνα που βγαίνει από το tik tok όπου εκει ότι βλέπει ο νέος σε εικόνα είναι AI (σ.σ. τεχνητή νοημοσύνη) το οποίο είμαι μιμίδιο, δεν ειναι πραγματική πολιτική παρουσίαση, ούτε πολιτική ανάλυση των θέσεων των κομμάτων. Δηλαδή έχουν μια στρεβλή εικόνα για την πολιτική. Παλαιότερα δεν είχαν καμία εικόνα, τώρα αυτή που έχουν είναι στρεβλή. Απλά είναι η εικόνα του χιούμορ» κατέληξε ο κ. Βασιλειάδης.