Χαλκιδική: Νεκρή 77χρονη που κολυμπούσε στη Χανιώτη

Την τελευταία της πνοή άφησε χθες μια 77χρονη που κολυμπούσε σε παραλία της Χαλκιδικής.

Συγκεκριμένα, χθες το πρωί ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών ότι μια 77χρονη αλλοδαπή (υπήκοος Σερβίας) ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «ΧΑΝΙΩΤΗΣ» Δήμου Κασσάνδρας.

Η 77χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Προανάκριση διενεργείται από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.