Η Δανάη Μπάρκα για τον επικείμενο γάμο της: Είμαι πολύ ανοργάνωτη, στην κοσμάρα μου

Η Δανάη Μπάρκα σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, αναφέρθηκε τόσο στον επερχόμενο γάμο της όσο και στην φημολογούμενη τηλεοπτική της επάνοδο.

Πιο συγκεκριμένα, η Δανάη Μπάρκα παραδέχθηκε αρχικά πως “θα τα μάθετε πότε θα γίνει ο γάμος. Έχει ακουστεί η ημερομηνία η σωστή, έχουν ακουστεί και διάφορα, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Για το νυφικό έχω βρει τους καλύτερους, δηλαδή τους Mi-Ro αλλά δεν έχω πάει ακόμα για να κάνω πρόβα, με κυνηγάνε”.

“Δεν έχω στείλει ούτε προσκλητήρια ούτε τίποτα, δεν έχω κάνει. Είμαι μία πολύ ανοργάνωτη, αλλά χαρούμενη, στην κοσμάρα μου”.

“Θα δούμε για τηλεοπτική επιστροφή. Είμαι πολύ τυχερή και ευγνώμων γιατί και από την τηλεόραση και από το θέατρο” συμπλήρωσε, ακόμα, η Δανάη Μπάρκα στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις.