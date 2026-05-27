Κώστας Παπαδόπουλος: Αρνείται τις κατηγορίες για τον ξυλοδαρμό του ανήλικου Ρομά – “Δεν τον χτύπησα, τον ακινητοποίησα”

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων βρέθηκε το πρωί ο Κώστας Παπαδόπουλος, μετά τη σύλληψή του για υπόθεση ξυλοδαρμού ανηλίκου.

Ο πρώην συμμετέχων του Survivor αντιμετωπίζει σοβαρές καταγγελίες, καθώς σύμφωνα με όσα υποστηρίζει το 14χρονο παιδί, φέρεται να το χτύπησε στο κεφάλι χρησιμοποιώντας τα κλειδιά του σαν σιδερογροθιά, ενώ καταγγέλλεται ακόμη πως το έκλεισε στο πορτμπαγκάζ του οχήματός του.

Το πρωί της ίδιας ημέρας, ο Κώστας Παπαδόπουλος εμφανίστηκε ζωντανά στην εκπομπή «Το Πρωινό», παρουσιάζοντας τη δική του πλευρά για όσα συνέβησαν.

«Ήταν Ρομά! Μέσα σε 24 ώρες μπήκαν τρεις φορές στο μαγαζί μου. Την τρίτη φορά πήραν το κινητό της πωλήτριας, την προηγούμενη μέρα είχαν πάρει την τσάντα της μαμάς μου. Εγώ ήξερα τη διαδρομή που κάνουν κι έτρεξα με το αυτοκίνητο και τους έπιασα στα 100-200 μέτρα πιο κάτω. Εγώ δεν τον χτύπησα!

Ήταν πέντε αυτοί κι εγώ μόνος μου, έπεσε αυτός κάτω κι εγώ τον ακινητοποίησα για να πάρω το κινητό που ήταν μπροστά του. Τον πήρα και τον έβαλα στο αυτοκίνητο για να τον πάω στην ασφάλεια. Το χτύπημα στο κεφάλι του ήταν από την πτώση και όχι από μένα. Η ιατρική γνωμάτευση δεν αναφέρει μώλωπες», ανέφερε ο Κώστας Παπαδόπουλος.