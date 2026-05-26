ΠΑΟΚ-ΑΕΚ: Πρωταθλητής Ελλάδας ο “Δικέφαλος του Βορρά” στο χάντμπολ γυναικών και νταμπλούχος στα 100 χρόνια ιστορίας του – Δείτε βίντεο

Στην κορυφή της Ελλάδας επέστρεψε ο ΠΑΟΚ στο χάντμπολ γυναικών, καθώς επικράτησε με 29-20 της ΑΕΚ στον τέταρτο τελικό του πρωταθλήματος και κατέκτησε τον τίτλο με 3-1 νίκες στη σειρά.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης κυριάρχησε από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην ΑΕΚ, φτάνοντας άνετα στη νίκη μπροστά σε ένα κατάμεστο γήπεδο και σε ατμόσφαιρα γιορτής.

Το σύνολο του ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του σε όλη τη διάρκεια της σεζόν και ολοκλήρωσε ιδανικά τη χρονιά, αφού είχε προηγηθεί και η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας τον περασμένο Μάρτιο.

Έτσι, ο «Δικέφαλος του Βορρά» πανηγύρισε το νταμπλ στο χάντμπολ γυναικών, σε μία ιδιαίτερα συμβολική χρονιά, καθώς ο σύλλογος συμπληρώνει 100 χρόνια ιστορίας.