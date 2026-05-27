Δρυμιώτης: Πρέπει να ανησυχεί ο Ανδρουλάκης μετά το ΕΛΑΣ, πολύ πιθανό να δούμε τον Τσίπρα αξιωματική αντιπολίτευση

Την εκτίμηση ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι αυτό που «πρέπει να ανησυχεί» με την ανακοίνωση του κόμματος ΕΛΑΣ-Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, διατύπωσε ο Ανδρέας Δρυμιώτης.

«Αυτός που πρέπει να ανησυχεί είναι ο Ανδρουλάκης γιατί έχει κάνει το λάθος να στρίψει το κόμμα του αριστερά. Γιατί μεταξύ της μαϊμούς και του γνήσιου, ο κόσμος επιλέγει το γνήσιο. Ο Τσίπρας είναι γνήσιος αριστερός» είπε ο κ. Δρυμιώτης στο Action24.

Επανέλαβε, μάλιστα, την εκτίμησή του ότι «πολύ πιθανόν να δούμε τον Τσίπρα αξιωματική αντιπολίτευση».

«Ο Τσίπρας είναι πολύ πιο επιδραστικός από τον Ανδρουλάκη, είναι πολύ πιο επικοινωνιακός, πιο καπάτσος. Έχει μια προσωπικότητα» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό ο πολιτικός αναλυτής.

Ωστόσο ο κ. Δρυμιώτης χαρακτήρισε «λάθος» την επιλογή ΕΛΑΣ για το όνομα του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα για τον οποίο είπε ότι «είναι εντελώς copy paste από τον Ανδρέα Παπανδρέου με διακήρυξη και το κοριτσάκι» και ότι «έχει μαζέψει όλα τα κομμάτια της αριστεράς, όπως βλέπετε τη λεηλάτησε».

Με αφορμή, δε, την τελευταία δημοσκόπηση της Interview, ο κ. Δρυμιώτης παρατήρησε πως «όλοι αυτοί που στήριξαν τα ξυλόλια και την Καρυστιανού τα πληρώνουν τώρα. Της άνοιξαν τον δρόμο ο Βελόπουλος και η Ζωή και θα την πληρώσουν και καλά να πάθουν»

Ο Ανδρέας Δρυμιώτης εκτίμησε, τέλος, ότι «οι μετριοπαθείς θα κάνουν την καρδιά τους πέτρα και θα ψηφίσουν τη ΝΔ στις εκλογές όπως έγινε στην Κύπρο που οι νοικοκυραίοι το σκέφτηκαν καλά και ψήφισαν το ΔΗΣΥ».