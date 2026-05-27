Josephine: Ο Νίνο ζηλεύει λίγο και γω τον ζηλεύω

Η Josephine μίλησε στις κάμερες και στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια πρόσφατης βραδινής εξόδου της, όπως προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή Happy Day στον Alpha.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της, η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, τόσο στο θέμα της ζήλειας όσο και στη σχέση της με τον Νίνο.

Πιο συγκεκριμένα, η Josephine παραδέχθηκε αρχικά πως “ο Νίνο ζηλεύει λίγο και γω τον ζηλεύω. Δεν ψάχνω κινητά, όχι, αλλά θέλω να ‘μαι σίγουρη ότι λέει την αλήθεια”.

“Δεν μπαίνω σε πειρασμό. Άμα σκέφτομαι κάτι, το ρωτάω και λύνω την απορία μου, κατευθείαν. Ούτε φωτιές ούτε καρδιές ούτε κερασάκια στα social media”.

“Το ‘χα λίγο πιο κουλ στο μυαλό μου αυτό το πράγμα αλλά τελικά, μάλλον, δεν είναι τόσο. Κατάλαβα ότι μπορεί να παρεξηγηθεί, ας πούμε, από άνδρες πιο πολύ” συμπλήρωσε, επίσης, η Josephine στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις.