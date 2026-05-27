MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Πέτρος Συρίγος – Σοβαρό τροχαίο ατύχημα για τον σεφ: “Πέρασε στοπ και πήγα και καρφώθηκα πάνω του”

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Εκτός της εκπομπής «Super Κατερίνα» βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης ο Πέτρος Συρίγος, με την Κατερίνα Καινούργιου να ενημερώνει τους τηλεθεατές μέσα από τη συχνότητα του Alpha και να επικοινωνεί μαζί του ζωντανά.

Όπως έγινε γνωστό, ο γνωστός σεφ απουσίαζε λόγω σοβαρού τροχαίου ατυχήματος που είχε με τη μηχανή του λίγες ώρες νωρίτερα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πέτρος Συρίγος σημείωσε χαρακτηριστικά πως “χθες, όταν έφυγα από το κανάλι, ήμουν με τη μηχανή μου, πέρασε ένας από ένα στοπ και πήγα και καρφώθηκα πάνω του. Δεν το πρόλαβα, έτρεχε αρκετά και γω εκσφενδονίστηκα”.

“Πάλι καλά που δεν κόλλησα πάνω στο αυτοκίνητο. Έτσι όπως κράταγα το μηχανάκι, εκσφενδονίστηκα πάνω από το αυτοκίνητο και έπεσα με την αριστερή μου πλευρά. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον θώρακα μου, έχω σπάσει τα δυο μου χέρια, τους καρπούς. Είναι ό,τι χειρότερο μπορούσα να πάθω με τη χειρονακτική εργασία που κάνω”.

“Ό,τι πουν οι γιατροί. Δεν είναι καλή η κατάσταση. Παλεύω ακόμα και τουαλέτα να πάω, ακόμα και νερό να πιω” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Πέτρος Συρίγος στον αέρα της πρωινής εκπομπής του Alpha.

Πέτρος Συρίγος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Αγρίνιο: Ένας νεκρός και μία τραυματίας σε τροχαίο στην Ιόνια Οδό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Το είχαν σκάσει από κατάστημα κράτησης νέων οι τρεις ανήλικοι που μπούκαραν με όπλο σε ψιλικατζίδικο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δημοτικοί αστυνομικοί βρήκαν νεογέννητα γατάκια κοντά στο Δημαρχείο και τα υιοθέτησαν – Φωτο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 15χρονος σε τροχαίο με μηχανάκι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Ο μπασκετικός ΠΑΟΚ παρουσίασε τη φανέλα των 100 χρόνων με έντονο συμβολισμό – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Λίβανος: Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει πως επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του πέρα από την “κίτρινη γραμμή”