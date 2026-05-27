Πέτρος Συρίγος – Σοβαρό τροχαίο ατύχημα για τον σεφ: “Πέρασε στοπ και πήγα και καρφώθηκα πάνω του”

Εκτός της εκπομπής «Super Κατερίνα» βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης ο Πέτρος Συρίγος, με την Κατερίνα Καινούργιου να ενημερώνει τους τηλεθεατές μέσα από τη συχνότητα του Alpha και να επικοινωνεί μαζί του ζωντανά.

Όπως έγινε γνωστό, ο γνωστός σεφ απουσίαζε λόγω σοβαρού τροχαίου ατυχήματος που είχε με τη μηχανή του λίγες ώρες νωρίτερα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πέτρος Συρίγος σημείωσε χαρακτηριστικά πως “χθες, όταν έφυγα από το κανάλι, ήμουν με τη μηχανή μου, πέρασε ένας από ένα στοπ και πήγα και καρφώθηκα πάνω του. Δεν το πρόλαβα, έτρεχε αρκετά και γω εκσφενδονίστηκα”.

“Πάλι καλά που δεν κόλλησα πάνω στο αυτοκίνητο. Έτσι όπως κράταγα το μηχανάκι, εκσφενδονίστηκα πάνω από το αυτοκίνητο και έπεσα με την αριστερή μου πλευρά. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον θώρακα μου, έχω σπάσει τα δυο μου χέρια, τους καρπούς. Είναι ό,τι χειρότερο μπορούσα να πάθω με τη χειρονακτική εργασία που κάνω”.

“Ό,τι πουν οι γιατροί. Δεν είναι καλή η κατάσταση. Παλεύω ακόμα και τουαλέτα να πάω, ακόμα και νερό να πιω” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Πέτρος Συρίγος στον αέρα της πρωινής εκπομπής του Alpha.