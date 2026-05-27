Σέρρες: Απατεώνες πήραν από γυναίκα 200.000 ευρώ και χρυσές λίρες για δήθεν επενδύσεις – Την έπεισαν πως καλούν από τον λογιστή της

Στα δίχτυα απατεώνων έπεσε μια 61χρονη γυναίκα στις Σέρρες, η οποία έδωσε το ποσό των 200.000 ευρώ, 12 χρυσές λίρες και κοσμήματα για δήθεν επενδύσεις.

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, εξιχνιάστηκε η απάτη σε βάρος της 61χρονης, που έγινε τον Αύγουστο του 2025 στις Σέρρες. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος μιας 31χρονης γυναίκας, τα στοιχεία της οποίας έχουν ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνεργός της τηλεφώνησε στην 61χρονη προσποιούμενος τον συνεργάτη του λογιστή της και στη συνέχεια την παρέπεμψε σε γυναίκα συνεργάτη του, η οποία με το πρόσχημα επενδύσεων σε οικονομικά προγράμματα, την έπεισε να παραδώσει χρήματα, χρυσές λίρες και κοσμήματα.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 200.000 ευρώ, 12 χρυσές λίρες και κοσμήματα, τα οποία παρέλαβε η προαναφερόμενη ημεδαπή γυναίκα.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας των συνεργών της, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.