Βόρεια Ελλάδα: “Φήμες και πρόχειρο κατηγορητήριο”, λέει ο δικηγόρος ενός εκ των συλληφθέντων για τα 4,5 εκατ. ευρώ παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Για φήμες και πρόχειρα κατηγορητήρια έκανε λόγο ο δικηγόρος ενός εκ των 17 συλληφθέντων για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις ύψους 4,5 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Ο ίδιος τόνισε πως η συγκεκριμένη υπόθεση δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την άλλη δικογραφία των πολιτικών προσώπων ή με άλλες δικογραφίες για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε δηλώσεις του έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης ο δικηγόρος Θεόδωρος Καραγιάννης, συνήγορος ενός εκ των 17 συλληφθέντων στη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, των Σερρών, του Κιλκίς, της Αθήνας και της Καβάλας, δήλωσε πως δεν για την ώρα δεν υπάρχει δικογραφία κάνοντας λόγο για φήμες και πρόχειρα κατηγορητήρια και χαρακτήρισε προβληματικό τον όρο εγκληματική οργάνωση για τους συλληφθέντες.

“Προς το παρόν δεν υπάρχει δικογραφία, άρα μένουμε και εμείς στις φήμες και στα κάποια πρόχειρα κατηγορητήρια που υπάρχουν. Η κατηγορία είναι η ίδια, 386Β, απάτη, επιχορηγήσεις, εγκληματική οργάνωση με όποια προβληματική υπάρχει σε αυτό”, δήλωσε αρχικά ο κ. Καραγιάννης ξεκαθαρίζοντας πως η συγκεκριμένη υπόθεση δεν σχετίζεται με τις υποθέσεις που φέρονται να εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα.

“Δεν έχει καμία σχέση με την άλλη δικογραφία των πολιτικών προσώπων, και από ό,τι φαίνεται δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες δικογραφίες τις παλιότερες. Άρα είναι μια αυτοτελής δικογραφία”, υπογράμμισε.

Ο κ. Καραγιάννης τόνισε πως θα πρέπει πρώτα να λάβει γνώση της Δικογραφίας που θα σχηματιστεί για να έχει πλήρη εικόνα της υπόθεσης ώστε να τοποθετηθεί περαιτέρω επ’ αυτής.