Σακελλαρίδης: Δεν θα αργήσουμε να δούμε το δεξί φλας του Αλέξη Τσίπρα

«Ήμουν σίγουρος ότι θα προσπαθούσε να χτίσει πάνω στην Αριστερά που είναι ο φυσικός του χώρος, αλλά όπως ήμουν σίγουρος γι’ αυτό, είμαι και πολύ σίγουρος ότι το δεξί φλας δεν θα αργήσουμε να το δούμε», είπε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης σχολιάζοντας τις εξελίξεις αναφορικά με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Αναφορικά με όσα είπε χθες ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, είπε ότι «ήταν μία ομιλία γενικόλογη αλλά δεν άκουσα κάτι διαφορετικό που ακούγαμε 2023, 2022,2021» και τόνισε ότι ακόμα και με το όνομα του κόμματος ο κ. Τσίπρας απευθύνεται σε δύο ακροατήρια.

«Πολύς κόσμος θα το βλέπει με ένα λάμδα με την παραπομπή δηλαδή στον ιστορικό Ελληνικό Απελευθερωτικό Στρατό και στον Άρη Βελουχιώτη. Πολύς κόσμος θα το ακούει με δύο λάμδα. Επομένως, πάλι και με το όνομα παίζει και στα δύο ακροατήρια ταυτόχρονα. Αυτό κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι προσόν. Θα είναι ένα κόμμα που μπορεί να ψαρέψει από διαφορετικές δεξαμενές», είπε ειδικότερα και πρόσθεσε ότι «θα ήταν έτσι εάν είχε μία ραχοκοκαλιά πολιτική και ιδεολογική που θα μπορούσε να απαντήσει στα προβλήματα που προκαλεί η κυβέρνηση».

«Πιστεύω ότι επιβεβαιώνεται ότι ο Τσίπρας δεν είναι το πρόβλημα ότι είναι πιο δεξιός από αυτό που θα ήθελε ένας αριστερός πολίτης ή κεντρώος, είναι ότι μπορεί να πει την ίδια στιγμή πράγματα τα οποία είναι και αριστερά αλλά και δεξιά για να μπορέσει να απευθυνθεί ταυτόχρονα σε άλλα ακροατήρια και αυτό δημιουργεί μία αντίφαση εγγενή, δεν έχει την απαραίτητη αξιοπιστία η οποία χρειάζεται για να μπορέσει να εμπνεύσει ξανά τον κόσμο και αυτό είναι που πλήρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023», είπε επίσης.

«Καλά κάνει και στοχεύει σε ακροατήρια, το θέμα είναι να κρατάει ένα οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα να έχει την καθαρότητα την πολιτική έτσι ώστε να τοποθετείται στα κρίσιμα και στα δύσκολα, χθες δεν ακούσαμε τοποθετήσεις, ακούσαμε γενικόλογες διακηρύξεις», σημείωσε

«Χθες όλος ο κόσμος που μαζεύτηκε είχε μία πραγματική αγωνία να υπάρξει μία διέξοδος και έβλεπες τον Αλέξη Τσίπρα με μία προσμονή, μία αναζήτηση της ελπίδας που έχει χαθεί», πρόσθεσε ο κ. Σακελλαρίδης.

«Αν πραγματικά μας ενδιαφέρει να πέσει ο Μητσοτάκης, κόμματα τα οποία σήμερα εμφανίζονται στο 12-13-14% στις δημοσκοπήσεις που είναι και το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να συμπεριφέρονται με έναν διαφορετικό τρόπο, πιο ηγεμονικό», τόνισε

«Θα έπρεπε και να συζητάνε μεταξύ τους, γιατί αν οι δημοσκοπήσεις μας δίνουν και περιθώριο για μαθηματικές ασκήσεις», ανέφερε σε άλλο σημείο.