Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 30χρονος για την άγρια δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι – Ζητήθηκε ψυχιατρική εξέταση

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του μέσα στο σπίτι τους, στο Τριάδι του δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Ο κατηγορούμενος βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 27 Μαΐου ενώπιον ανακριτή στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του.

Κατά την απολογία, η πλευρά της υπεράσπισης κατέθεσε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, με στόχο να διερευνηθεί η ψυχική κατάσταση του 30χρονου.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο 67χρονος εντοπίστηκε νεκρός στη μονοκατοικία όπου διέμενε μαζί με τον γιο του, φέροντας πολλαπλά τραύματα. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι ανάμεσα στους δύο άνδρες είχε προηγηθεί έντονο επεισόδιο, το οποίο κατέληξε στη φονική επίθεση.

Τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής, που ολοκληρώθηκε την Τρίτη 26 Μαΐου, σκιαγραφούν τη βιαιότητα του εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 67χρονος έφερε περισσότερα από 15 χτυπήματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο, ενώ οι ιατροδικαστές εξετάζουν τραύματα που παραπέμπουν σε χρήση διαφορετικών αντικειμένων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μαχαίρι, κατσαβίδι και σουγιάς, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ορισμένα από τα χτυπήματα να προκλήθηκαν και από σκαμπό ή άλλο βαρύ αντικείμενο που βρισκόταν στον χώρο του σπιτιού.

Παράλληλα, έχει ήδη ολοκληρωθεί αξονική τομογραφία στη σορό του θύματος, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να εξεταστούν από ακτινολόγους τις επόμενες ώρες, προκειμένου να συμπληρωθεί η ιατροδικαστική εικόνα και να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες θανάτου του 67χρονου.

Όπως αναφέρει η Στέλλα Καραΐσκου, συνήγορος του 30χρονου:

«Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει εδώ και πολλά χρόνια σοβαρά ψυχικά προβλήματα, τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν ήδη τεθεί υπόψη των Αρχών, συνδέονται άμεσα με ένα μακροχρόνιο ιστορικό κακοποιητικής συμπεριφοράς που υπέστη από τον πατέρα του ήδη από την παιδική του ηλικία και μέχρι την ενηλικίωσή του.

Κατά τον κρίσιμο χρόνο βρισκόταν σε κατάσταση βαριάς ψυχικής αποδιοργάνωσης και δεν είχε σκοπό να αφαιρέσει τη ζωή του πατέρα του. Ο ίδιος πίστευε, λόγω της σοβαρής ψυχικής του κατάστασης, ότι απειλείται και ότι επρόκειτο να του συμβεί κακό, και ενήργησε μέσα σε ένα καθεστώς φόβου, σύγχυσης και ψυχικής κατάρρευσης, θεωρώντας ότι προσπαθεί να αποτρέψει έναν κίνδυνο και να τον σταματήσει.

Ακριβώς για τον λόγο αυτό, η υπεράσπιση υπέβαλε αίτημα διενέργειας πλήρους ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να εξεταστεί από ειδικούς η ψυχική του κατάσταση κατά τον χρόνο του συμβάντος, αίτημα το οποίο έγινε δεκτό από την αρμόδια Ανακριτική Αρχή».