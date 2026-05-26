Φρίκη στη Γαλλία: Δύο έφηβοι φέρεται να στραγγάλισαν 11χρονο για να του πάρουν εξοπλισμό ψαρέματος

Σοκ έχει προκαλέσει στη Ρεν της Γαλλίας, η άγρια δολοφονία ενός 11χρονου αγοριού, με δύο εφήβους να κατηγορούνται ότι τον στραγγάλισαν για να πάρουν πίσω εξοπλισμό ψαρέματος αξίας λίγων δεκάδων ευρώ.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει τη χώρα, καθώς οι αρχές προσπαθούν να καταλάβουν πώς μια παιδική διαμάχη κατέληξε σε τραγωδία.

Το θύμα, ο μικρός Τεό, βρέθηκε νεκρός σε δασώδη περιοχή κοντά στον ποταμό Βιλέν στη Γαλλία, λίγες ώρες αφού είχε πάει για ψάρεμα μαζί με έναν 16χρονο και ένα 15χρονο κορίτσι. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Ρεν, οι δύο ανήλικοι που φαίνεται ότι δολοφόνησαν το παιδί, παραδέχθηκαν ότι του επιτέθηκαν και το στραγγάλισαν, πριν φύγουν παίρνοντας μαζί τους τα καλάμια, τα δολώματα και προσωπικά αντικείμενα του 11χρονου.

Τις αρχές ειδοποίησε ζευγάρι κατοίκων της περιοχής που άκουσε κραυγές παιδιού μέσα από το δάσος. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν τον Τεό χωρίς τις αισθήσεις του, με μια πετσέτα τυλιγμένη γύρω από τον λαιμό του. Η νεκροψία επιβεβαίωσε ότι ο θάνατός του προήλθε από στραγγαλισμό.

Οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν μέσα σε λίγες ώρες. Ο 16χρονος εντοπίστηκε πρώτος, ενώ το 15χρονο κορίτσι παραδόθηκε αργότερα στην αστυνομία. Κατά τις έρευνες στα σπίτια τους βρέθηκαν τα σύνεργα ψαρέματος και αντικείμενα που ανήκαν στο θύμα.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Frédéric Teillet, οι καταθέσεις των δύο ανηλίκων παρουσιάζουν αντιφάσεις. Ωστόσο, και οι δύο φέρονται να υποστήριξαν ότι ήθελαν να «πάρουν εκδίκηση» επειδή πίστευαν πως ο Τεό τους είχε πάρει δολώματα ψαρέματος αξίας μερικών δεκάδων ευρώ. Από την πλευρά του, το 11χρονο παιδί είχε πει στους γονείς του ότι ο 16χρονος του είχε χαρίσει τα συγκεκριμένα αντικείμενα.

Οι δύο έφηβοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον δικαστηρίου, όπου ενδέχεται να τους απαγγελθούν κατηγορίες για ανθρωποκτονία ανηλίκου. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αποτροπιασμό στη γαλλική κοινωνία, με πολλούς να μιλούν για μια αδιανόητη έκρηξη βίας ανάμεσα σε παιδιά.