Μαρινάκης: Ο Τσίπρας επενδύει στην όπισθεν, άλλαξε μόνο το περιτύλιγμα αναπαράγοντας τα πιο διχαστικά μηνύματα του χθες

«Άλλαξε το περιτύλιγμα, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό. Είδαμε τον πρώην πρωθυπουργό να προσπαθεί με ένα rebranding να επανέλθει αλλάζοντας το όνομα του κόμματος και τη διαδικασία που ντύνει την παρουσία του» σχολίασε το πρωί της Τετάρτης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για την παρουσίαση της ΕΛΑΣ-Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη από τον Αλέξη Τσίπρα.

«Το δεύτερο είναι ότι είχαμε μια πιο προσεκτική ρητορική αναπαραγωγή των πιο διχαστικών και οπισθοδρομικών συνθημάτων του χθες. Ο κόσμος ζητάει να φύγουμε μπροστά και να απαντήσουμε στα προβλήματα που υπάρχουν, ο κ. Τσίπρας επενδύει στην όπισθεν, να γυρίσουμε πίσω» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης μιλώντας στο ΟΡΕΝ.

Στο πλαίσιο αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «με βάση και όσα έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα και τη διαμορφωθείσα κατάσταση στην αντιπολίτευση, η αυτοδυναμία είναι ο μοναδικός στόχος. Ο κ. Τσίπρας εκπροσωπεί το εντελώς αντίθετο από αυτό που ζητάει η κοινωνία και πρεσβεύουμε εμείς».

Ερωτηθείς, μάλιστα, αν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με τον κ. Τσίπρας, ο Παύλος Μαρινάκης απάτησε «δεν το συζητάμε ούτε καν ως θεωρία, είναι ανέφικτο, όπως και με κάθε άλλο κόμμα που δημιουργήθηκε με τη λογική της πάνω και της κάτω πλατείας. Υπάρχουν δύο λογικές σε αυτή τη χώρα: την πρώτη τη ζήσαμε με τον μαξιμαλισμό, τον λαϊκισμό, τις εύκολες υποσχέσεις που υπονομεύει τις επόμενες γενιές σε μια λογική ή εμείς ή αυτοί. Εμείς εκφράζουμε την εντελώς άλλη λογική του να μειώνουμε τα βάρη στους πολίτες, να αυξάνουμε τα φορολογικά έσοδα μειώνοντας φορολογικούς συντελεστές και να επιστρέφουμε στην κοινωνία με φοροελαφρύνσεις».

«Ο μοναδικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία, δεν υπάχουν δεύτερες και τρίτες εκλογές. Οι βουλευτικές εκλογές είναι μια ημέρα και το βράδυ αυτό ελπίζω με αυτοδυναμία να έχει κυβέρνηση ο τόπος» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ παρατήρησε ότι «με το ΠΑΣΟΚ του 1980 που γέννησε τη λογική των εύκολων λύσεων μας χωρίζει μεγάλη απόσταση. Το ΠΑΣΟΚ επί Βενιζέλου και Φώφης Γεννηματά ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας και έβαλε τη χώρα πάνω από το κόμμα. Ένα κόμμα, όμως, που δεν ψηφίζει τον Γιάννη Στουρνάρα τον ΥΠΟΙΚ που κράτησε την Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης, ένα κόμμα που συνυπογράφει προτάσεις δυσπιστίας με την κυρία Κωνσταντοπούλου, υιοθετεί ένα μέρος της ρητορικής του ξυλολίου, αυτό το ΠΑΣΟΚ που παίρνει απόφαση συνεδρίου με ποιον δεν θα συγκυβερνήσει, απαντά στο αν μπορούμε να συνεργαστούμε»

Όσον αφορά την ομιλία Καραμανλή το βράδυ της Τρίτης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε «δεν έχουμε υποτιμήσει το θέμα των υποκλοπών. Το θέμα αυτό το χειρίζεται η δικαιοσύνη και άρα η εκτελεστική και η νομοθετική εξουσία οφείλει να σεβαστούν τις αποφάσεις της. Το δεύτερο είναι ότι η αντιπολίτευση ελλείψει προγραμματικού λόγου και κοστολογημένων θέσεων επιχειρεί να στρέψει τη συζήτηση μονοθεματικά σε θέματα που διερευνά η δικαιοσύνη».

Για την Τουρκία τέλος ο Παύλος Μαρινάκη είπε «οποιαδήποτε μονομερής παρέμβαση δεν παράγει έννομα αποτελέσματα και δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Το να παρουσιάζουμε όλα τα όπλα για να αγκαλιάσουμε κάποια ακροατήρια δεν μας κάνει εθνικά υπεύθυνους. Θέλουμε να είμαστε αρεστοί λόγω των αποτελεσμάτων και όχι λόγω της ρητορικής»