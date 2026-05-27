Αγρίνιο: Ένας νεκρός και μία τραυματίας σε τροχαίο στην Ιόνια Οδό

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (26/05) στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβαρά, στην περιοχή του Αγρινίου.


Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, όπως αναφέρει το real.gr, ένα ΙΧ και ένα φορτηγό συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να εγκλωβίσουν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ βαρύτητα τραυματισμένη είναι και η συνοδηγός.

Πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο, προχώρησαν στον απεγκλωβισμό τους για να τους παραλάβει το ΕΚΑΒ και να τους μεταφέρει στο νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατος του 74χρονου οδηγού.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνά η Τροχαία αυτοκινητοδρόμων.

