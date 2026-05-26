ΕΛ.Α.Σ.: Πώς προέκυψε το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα

Η επικεφαλής δημοσίων σχέσεων του ινστιτούτου Τσίπρα, Θεώνη Κουφονικολάκου, εξήγησε το βράδυ της Τρίτης (26/5) πώς προέκυψε το όνομα ΕΛΑΣ για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Μιλώντας στο Action 24, η ίδια είπε χαρακτηριστικά για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα: «ΕΛΑΣ γιατί για την Ελλάδα θέλουμε να δουλέψουμε. Τα πρόσωπα των ανθρώπων της ελληνικής κοινωνίας έχουμε στο μυαλό μας, αυτά μας ενδιαφέρουν».

«Αριστερή γιατί σε όλο το φάσμα και σε όλη την πολυμορφία η Αριστερά ήταν ο μεγάλος πυλώνας της κοινωνικής Δικαιοσύνης ανέκαθεν. Και συμπαράταξη γιατί θέλουμε κάθε δημοκρατικός πολίτης να μπορεί να ενταχθεί, να στρατευθεί σε αυτή τη γραμμή» εξήγησε.

«Δουλεύουμε για μία νέα νοηματοδότηση του πατριωτισμού, για έναν νέο πατριωτισμό στη χώρα. Δεν είναι σωστό κατά τη γνώμη μας τον πατριωτισμό να τον οικειοποιείται η δεξιά. Και κυρίως να τροφοδοτεί περισσότερο τα αντανακλαστικά ενός τυφλού πατριωτισμού» συμπλήρωσε η κυρία Κουφονικολάκου.

Υπενθυμίζεται ότι το όνομα του νέου κόμματος, αποκαλύφθηκε με εντυπωσιακό τρόπο, το βράδυ της Τρίτης (26/5/26) μέσα από ένα βίντεο, στο οποίο συμμετείχε διαδραστικά live και ο Αλέξης Τσίπρας.

Αλέξης Τσίπρας Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη

