Θεσσαλονίκη: Ενημερωτική εκδήλωση από την Ε’ Δημοτική Κοινότητα για την Πολιτική Προστασία και τους χώρους καταφυγής

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Ε΄ Δημοτική Κοινότητα διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα στον χώρο του OK THESS (Κομοτηνής 2-Όπισθεν Θεμιστοκλή Σοφούλη) την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 και ώρα 19:00 με θέμα «Από την Πρόληψη στην Ανθεκτικότητα: Προετοιμασία και Χώροι Καταφυγής για την προστασία των πολιτών σε φυσικά φαινόμενα».

Ομιλητές θα είναι:

  • Χρήστος Τριαντάρης – Μηχανολόγος/Μηχανικός, Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Δ.Θ.
  • Μπάμπης Ασλανίδης – Ελληνική Ομάδα Διάσωσης

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό με ελεύθερη είσοδο.

