Θεσσαλονίκη: Εργασίες σφράγισης ρωγμών στο οδόστρωμα και σήμερα στον Περιφερειακό

Εργασίες συντήρησης θα εκτελέσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τις επόμενες ημέρες σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου.

Εργασίες σφράγισης ρωγμών ασφαλτοτάπητα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης έως και την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, από τις 09:00 π.μ. έως τις 4.00 μ.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί σφράγιση ρωγμών ασφαλτοτάπητα και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Δυτικά της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, από τη Χ.Θ. 8+700 έως τη Χ.Θ. 8+200 (ύψος Υπεραγοράς Σκλαβενίτη), καθώς και σημειακά στη Χ.Θ. 7+000 κάτω από την Γέφυρα Σταυρούπολης. Ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας θα γίνεται εναλλάξ. Εργασίες ασφαλτόστρωσης και οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμιση) επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανίων από την Τρίτη 26 Μαΐου έως και την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, από τις 07:00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα εκτελεστούν στον κλάδο εξόδου από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανίων προς το Αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (Χ.Θ. 13+500 περίπου). Τα συνεργεία θα είναι κινητά και ο αποκλεισμός των τμημάτων θα γίνεται τμηματικά. Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας στην Ε.Ο 16 Θεσσαλονίκης – Γαλάτιστας – Αρναίας – Παλαιοχωρίου την Τρίτη 26 Μαΐου 2026, από τις 08:30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα γίνουν στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη (Χ.Θ. 44,00 περίπου) με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου και το Τμήμα Τροχαίας Αρναίας, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.