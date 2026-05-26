Τραϊάνα Ανανία: Δεν ήταν τυχαίο timing ο τραυματισμός στο Survivor – Η ανθρωπότητα υποφέρει από αρνητική ενέργεια, οπότε υποφέρουν και στα ριάλιτι

Δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία των ψυχαγωγικών εκπομπών παραχώρησε η Τραϊάνα Ανανία. Η γνωστή ηθοποιός ρωτήθηκε για τη στάση που κρατά απέναντι στην αρνητική ενέργεια των ανθρώπων και παραδέχθηκε πως βλέπει οράματα, μη δίνοντας σημασία στα κακεντρεχή σχόλια.

«Ο διαλογισμός με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ο τραυματισμός στο Survivor δεν ήταν τυχαίο timing. Γενικότερα, η ανθρωπότητα υποφέρει οπότε υποφέρουν πλέον και στα ριάλιτι. Δεν θεωρώ ότι είναι ωραίο να προβάλλονται περιβάλλοντα που συσσωρεύεται τόση αρνητική ενέργεια, με την πείνα και τα extreme ψυχικά σημεία», είπε αρχικά η Τραϊάνα Ανανία.

«Δεν είναι ωραία τηλεοπτικά προϊόντα αυτά. Καθόλου δεν το μετάνιωσα που πήρα μέρος κι εγώ σε αυτό», παραδέχεται ανοιχτά.

«Όταν η ψυχή ζορίζεται, το σώμα νοσεί. Αυτό είναι και η ασθένεια. Όταν εκτίθεσαι σε περιβάλλοντα που δεν ταιριάζουν με τις ηθικές σου αξίες και τον προορισμό της ψυχής σου, το σώμα νοσεί. Εγώ, αγάπη μου, βλέπω οράματα. Θα ασχολούμαι με αυτά που γράφονται για μένα στα social;», απαντά κλείνοντας η Τραϊάνα Ανανία.