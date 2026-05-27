Ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε με την “Ε.Λ.ΑΣ.”: Οι επτά δεσμεύσεις, οι συμβολισμοί σε όνομα και λογότυπο και οι αντιδράσεις

Στην πολιτική σκηνή επέστρεψε και επίσημα από χθες το βράδυ ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος μέσα σε πανηγυρικό κλίμα παρουσίασε από το Θησείο το νέο κόμμα του «Ε.Λ.ΑΣ. – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη».

Το όνομα του πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα παρέμεινε επτασφράγιστο μυστικό μέχρι και την τελευταία στιγμή, αν και οι αρκετές αναφορές στη χθεσινή του ομιλία στη λέξη “πυξίδα” έκαναν αρκετούς να υποθέσουν πως το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού θα περιλαμβάνει τον όρο “πυξίδα” στην ονομασία του.

Η επίσημη παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ξεκίνησε με τον πρώην πρωθυπουργό να τον προλογίζουν οι δύο ηθοποιοί, Αιμίλιος Χειλάκης και Μαριάννα Τουμασάτου στην πλατεία του Θησείου, όπου έγινε γνωστό το όνομα του νέου πολιτικού φορέα και το σήμα. Πλήθος κόσμου συνέρρευσε από νωρίς στο Θησείο για να δώσει το παρών στην εκδήλωση με την οποία ο κ. Τσίπρας επιστρέφει και με τη βούλα στην πολιτική σκηνή.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε δριμύτατη κριτική στην κυβέρνηση, αναφέρθηκε στους λόγους που προχωρά στην ίδρυση κόμματος και παρουσίασε τις επτά βασικές δεσμεύσεις της Ε.Λ.ΑΣ.

«Σήμερα είμαστε εδώ γιατί αποφασίσαμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το κάλεσμα. Όχι από κάποια φιλοδοξία. Αλλά γιατί δεν γίνεται να παρακολουθούμε αμέτοχοι μια κοινωνία να ασφυκτιά και μια πατρίδα να χάνει διαρκώς κύρος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας.

«Η κερδοσκοπία, η διαφθορά και η διαπλοκή είναι ο κανόνας πλουτισμού και εξουσίας στη σημερινή Ελλάδα», τόνισε σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του. Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι «η δικαιοσύνη και η εντιμότητα βρίσκονται υπό διωγμό», ενώ έκανε λόγο και για περιορισμό της δημοκρατίας.

Οι 7 δεσμεύσεις του νέου κόμματος Τσίπρα: Δημοκρατία, κοινωνικό κράτος και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου

Τις βασικές πολιτικές προτεραιότητες και το ιδεολογικό στίγμα του νέου πολιτικού φορέα παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την ιδρυτική εκδήλωση του κόμματος στο Θησείο. Μέσα από την ιδρυτική διακήρυξη, ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε επτά βασικές δεσμεύσεις, οι οποίες – όπως τόνισε – αποτελούν τον πυρήνα της νέας πολιτικής πρότασης προς την ελληνική κοινωνία.

Κεντρικός άξονας της ιδρυτικής διακήρυξης είναι οι επτά βασικές δεσμεύσεις της «Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης», που αφορούν:

ζωή με αξιοπρέπεια,

ισχυρή Δημοκρατία χωρίς ασυλίες,

δίκαιη ανάπτυξη,

ενίσχυση του κοινωνικού κράτους,

ανθεκτικότητα απέναντι στις κρίσεις,

ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία,

νέα εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική.

Το όνομα και το λογότυπο του νέου κόμματος

Στη χθεσινή εκδήλωση ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε για πρώτη φορά δημόσια το επίσημο έμβλημα της παράταξης.

Στο έμβλημα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), τρία από τα τέσσερα γράμματα αποδίδονται με μπλε χρώμα, ενώ το γράμμα «Α», που παραπέμπει στην «Αριστερά», ξεχωρίζει με κόκκινο χρώμα.

Κατά την ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στον συμβολισμό των χρωμάτων του λογοτύπου, σημειώνοντας πως εκφράζουν «το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων μας».

Η ονομασία του πολιτικού φορέα έχει προκαλέσει πλήθος σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί μάλιστα έκαναν αναφορές στην Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) αλλά και σε παλαιότερες πολιτικές εκδηλώσεις. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλυστεί από αναφορές και χιουμοριστικά memes για την Ε.Λ.ΑΣ.

Άνοιξε η πλατφόρμα υπογραφών για την “Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη”

Στον «αέρα» βρίσκεται πλέον η πλατφόρμα για την υπογραφή της Ιδρυτικής Διακήρυξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με την ονομασία «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη».

Η διαδικασία γίνεται μέσω της ιστοσελίδας myelas.gr, η οποία ενεργοποιήθηκε αμέσως μετά την παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα, το βράδυ της Τρίτης, στο Θησείο.