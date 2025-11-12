Θεσσαλονίκη: Δημοτικοί αστυνομικοί βοήθησαν πολίτη που υπέστη εγκεφαλικό ενώ έκανε βόλτα με τον σκύλο του

Σωτήρια αποδείχθηκε πως ήταν η παρέμβαση της Δημοτικής Αστυνομία Κορδελιού – Ευόσμου σε περιστατικό που σημειώθηκε στο Πάρκο Ποντίων στο Ελευθέριο – Κορδελιό, όταν πολίτης υπέστη πιθανό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Οι δημοτικοί αστυνομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή, εντόπισαν τον πολίτη σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και έσπευσαν να του προσφέρουν βοήθεια, ειδοποιώντας ταυτόχρονα το ΕΚΑΒ. Διαπίστωσαν ότι ο παθών δεν έφερε επάνω του κανένα στοιχείο ταυτοποίησης, παρά μόνο ένα δεσποζόμενο σκυλάκι που τον συνόδευε.

“Με εξαιρετική ψυχραιμία και ευαισθησία, οι δημοτικοί αστυνομικοί προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί του. Μέσα από τις ελάχιστες λέξεις που κατάφερε να ψελλίσει, εντόπισαν τη διεύθυνσή του και μετέβησαν άμεσα στην κατοικία του. Μετά από προσπάθειες κατάφεραν να εντοπίσουν και να ενημερώσουν τη σύζυγο και την κόρη του, τις οποίες μετέφεραν με το περιπολικό στο πάρκο, ώστε να βρεθούν στο πλευρό του. Παράλληλα, μερίμνησαν για την ασφάλεια του κατοικιδίου”, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου.

Οι Δημοτικοί Αστυνομικοί παρέμειναν στο σημείο μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου, παρέχοντας συνεχή υποστήριξη στον πολίτη και στην οικογένειά του.

“Η συγκινητική αυτή επέμβαση αναδεικνύει τον ανθρώπινο, κοινωνικό και υποστηρικτικό ρόλο της Δημοτικής Αστυνομίας, που δεν περιορίζεται στην τήρηση της τάξης, αλλά εκτείνεται στην ουσιαστική φροντίδα του πολίτη σε κάθε στιγμή ανάγκης”, προσθέτει ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου στην ανακοίνωσή του.

Ο δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου, Λευτέρης Αλεξανδρίδης και ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας, Βασίλης Αϊβαζίδης, συγχαίρουν τους δημοτικούς αστυνομικούς για την υπευθυνότητα, την ευαισθησία και την άμεση ανταπόκρισή τους, υπογραμμίζοντας ότι η στάση τους αποτελεί ζωντανό παράδειγμα κοινωνικής αλληλεγγύης και φροντίδας προς τον πολίτη.

Πριν από μερικούς μήνες, δημοτικοί αστυνομικοί του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου είχαν πραγματοποιήσει ακόμη μία καίρια επέμβαση σε έκτακτο περιστατικό στο Ελευθέριο – Κορδελιό, παρέχοντας άμεσα τις πρώτες βοήθειες σε πολίτη που είχε χρειαστεί καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.