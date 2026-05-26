Ποιοι έδωσαν το παρών στα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα

Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και μέλη κυβερνήσεων από το 2015, πρώην στελέχη και άνθρωποι που στήριξαν το κόμμα και τον Αλέξη Τσίπρα βρέθηκαν σήμερα στο Θησείο όπου ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε το νέο κόμμα του, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, μεταξύ άλλων, παρόντες ήταν υπουργοί των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ όπως ο Κώστας Γαβρόγλου, ο Παναγιώτης Κουρουμπλής και η Αθηνά Λινού με τον σύζυγό της Δημήτριο.

Στο Θησείο βρέθηκαν ακόμη ο Διονύσης Τεμπονέρας, που παραιτήθηκε προ ημερών από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Μπίστης και ο Φερχάτ Οζγκιούρ που αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά, ο ανεξάρτητος και προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής Γιάννης Σαρακιώτης.

Στο Θησείο ήταν ακόμη ο Γιάννης Μπαλάφας, ο Νίκος Μανιός, ο Ανδρέας Μπελαβίλας.

Ακόμη, οι πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Μενέλαος Μαλτέζος, Ελένη Αυλωνίτου και Γιώργος Βασιλειάδης, αλλά και ο Αντώνης Σαουλίδης, πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και πολιτευτής στη Θεσσαλονίκη.

Ακόμη, το «παρών» έδωσε ο πρώην γγ Εργασίας Ανδρεας Νεφελούδης, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου (που σήμερα είναι μέλος στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα) , η πρώην αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, η Κατερίνα Μπέρδου και η Εύα Ρέντζου.

Παρούσα ήταν η σύντροφος του Αλέξη Τσίπρα, Μπέτυ Μπαζιάνα και η αδελφή του Ζανέτ Τσίπρα.

Δύο ηθοποιοί, η Μαριάννα Τουμασάτου και ο Αιμίλιος Χειλάκης, προλόγισαν την εκδήλωση στο Θησείο. Ακόμη, στο Θησείο βρισκόταν ο Μάριος Αθανασίου.

