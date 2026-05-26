Δικογραφία από την ΕΛ.ΑΣ. για το επεισόδιο Μαρινάκη – Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ

THESTIVAL TEAM

Δικογραφία σχηματίζεται από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα που τελέστηκαν παραβιάζοντας την αθλητική νομοθεσία, εντός του κλειστού γηπέδου του Telecom Center, μεταξύ του προέδρου της ομάδας ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη.

Η δικογραφία γίνεται για τα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα των παραβάσεων της αθλητικής νομοθεσίας, αφού έως τώρα δεν έχουν σχετικές εγκλήσεις από τους εμπλεκόμενους.

Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας θα επισυνάψει στην δικογραφία το σχετικό βίντεο από τις κάμερες του γηπέδου, έχουν ταυτοποιηθεί όσοι συμμετείχαν στο επεισόδιο και θα τεθεί υπόψη του αρμόδιου εισαγγελέα που θα αποφασίσει τα περαιτέρω.

Βαγγέλης Μαρινάκης Γρηγόρης Δημητριάδης Ελληνική Αστυνομία

