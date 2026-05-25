Γαλλία: Ενισχύεται το πρώιμο κύμα ζέστης στη χώρα- Σε πορτοκαλί συναγερμό για αύριο 8 διαμερίσματα

Πρωτοφανές λόγω της πρωιμότητάς του, το κύμα ζέστης που ενέσκηψε στη Γαλλία συνεχίζει να ενισχύεται σήμερα, όπου κυρίως το δυτικό τμήμα της χώρας και η περιοχή του Παρισιού πλήττονται από ακραίες θερμοκρασίες για αυτήν την περίοδο.

Αυτό το «πρόωρο και αξιοσημείωτο επεισόδιο» θα «διαρκέσει καταρχάς έως το Σαββατοκύριακο», εξήγησε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φρανσουά Γκουράν, μετεωρολόγος στη Météo-France, λόγω της παρουσίας στη Γαλλία ενός «θερμικού θόλου», μιας ζώνης υψηλής πίεσης, που παγιδεύει θερμό αέρα από τη Βόρεια Αφρική.

Σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα τέθηκαν για αύριο οκτώ διαμερίσματα στη δυτική Γαλλία.

Αυτό το επίπεδο επαγρύπνησης αντιστοιχεί σε ένα πραγματικό κύμα καύσωνα, δηλαδή μια περίοδο έντονης ζέστης για τουλάχιστον τρεις συναπτές ημέρες και νύχτες, που είναι πιθανό να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία ολόκληρου του εκτεθειμένου πληθυσμού.

Σήμερα, 18 διαμερίσματα στο δυτικό τμήμα της χώρας και της περιοχής του Παρισιού τέθηκαν σε κίτρινο συναγερμό για καύσωνα, η πρώτη βαθμίδα εκ των τριών στη σχετική κλίμακα (κίτρινη, πορτοκαλί και κόκκινη), κάτι το πρωτοφανές για μήνα Μάιο από τη δημιουργία αυτού του εργαλείου συναγερμού, το 2004.

«Το επεισόδιο ζέστης συνεχίζεται και ενισχύεται λίγο παραπάνω την Τρίτη. Έπειτα από μια νύχτα ακόμα πιο ζεστή σε σύγκριση με την προηγούμενη, σε κάποιες περιπτώσεις νύχτα καύσωνα στο βορειοδυτικό τμήμα και στα διαμερίσματα που είχαν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό, το μεσημέρι οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν αυξημένες».

Έως 35 βαθμοί Κελσίου αναμένονται στη Βρετάνη (δυτικά) και 36 ή ακόμα και 37 βαθμοί Κελσίου στο νότιο τμήμα της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

