MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Τάσος Κωστής μετά τον θάνατο της συζύγου του: “Μου λείπει η συντροφικότητα, δεν είναι καλή η μοναξιά”

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σε μία εξομολόγηση προχώρησε ο Τάσος Κωστής δύο χρόνια μετά τον θάνατο της συζύγου του, δηλώνοντας πως του λείπει η συντροφικότητα και υποστηρίζοντας παράλληλα πως η μοναξιά δεν είναι καλή.

Ο ηθοποιός εξήγησε πως έχει αποδεχτεί την απώλεια της αγαπημένης του, ωστόσο αισθάνεται πως δεν έχει έναν άνθρωπο να μοιράζεται τη χαρά του και τον στενοχωρεί.

Παρόλα αυτά, τόνισε πως είναι ευγνώμων που είχε μία τόσο καλή γυναίκα στο πλευρό του όλα αυτά τα χρόνια.

Μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star», ο Τάσος Κωστής εξομολογήθηκε: «Ο χρόνος απαλύνει τον πόνο της απώλειας, αλλά δεν φεύγει. Δεν φεύγει ο πόνος. Μαθαίνεις να ζεις με την απώλεια. Την αποδέχτηκα, άρχισε να ελαφραίνει με τον χρόνο, αλλά λέω ότι ευχαριστώ που υπήρξε στη ζωή μου και που ήμασταν μαζί τόσα χρόνια. Δεν είμαστε τώρα. Πρέπει να αποδεχτώ την απώλεια. Πρέπει όμως και να ζω με την ανάμνηση ότι είχα πάντα έναν άνθρωπο δίπλα μου πάρα πολύ ωραίο. Να το πω διαμάντι; Πώς να το πω; Αλλά αυτό που μου λείπει είναι η συντροφικότητα. Ένας άνθρωπος δίπλα μου, γιατί δεν είναι καλή η μοναξιά. Ας πούμε, τώρα ήμουν στη Θεσσαλονίκη και πήρα πολλή αγάπη. Είχε πολύ συγκίνηση και έπεσε πολύ κλάμα στο φεστιβάλ. Αλλά όταν γύρισα στο ξενοδοχείο, εκεί ένιωσα την μοναξιά. Δεν είχα έναν άνθρωπο να μοιραστώ τη χαρά μου».

Δείτε το βίντεο

Τάσος Κωστής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Πυροβολισμοί σε κατάστημα στα Πατήσια: Τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης – Τρεις συλλήψεις μετά από καταδίωξη, αναζητείται άλλος ένας

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Δυστύχημα με 4 νεκρούς στο Βέλγιο: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται τρία από τα πέντε παιδιά

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 6 ώρες πριν

“PlaneScapes – Τοπία Πλατάνων”: Τέσσερα υπεραιωνόβια πλατάνια της Θεσσαλονίκης στο επίκεντρο έκθεσης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Πάνος Σκουρλέτης κατά Αλέξη Τσίπρα για “ΕΛΑΣ”: Φτιάχνει “κόμμα ΙΧ” πάνω στα συντρίμμια της ανανεωτικής Αριστεράς

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Συντετριμμένη η οικογένεια της Γωγώς Μαστροκώστα στην ταφή της στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου – Δείτε εικόνες και βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Ηράκλειο: Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ δύο άτομα μετά από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια