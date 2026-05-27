Τάσος Κωστής μετά τον θάνατο της συζύγου του: “Μου λείπει η συντροφικότητα, δεν είναι καλή η μοναξιά”

Σε μία εξομολόγηση προχώρησε ο Τάσος Κωστής δύο χρόνια μετά τον θάνατο της συζύγου του, δηλώνοντας πως του λείπει η συντροφικότητα και υποστηρίζοντας παράλληλα πως η μοναξιά δεν είναι καλή.

Ο ηθοποιός εξήγησε πως έχει αποδεχτεί την απώλεια της αγαπημένης του, ωστόσο αισθάνεται πως δεν έχει έναν άνθρωπο να μοιράζεται τη χαρά του και τον στενοχωρεί.

Παρόλα αυτά, τόνισε πως είναι ευγνώμων που είχε μία τόσο καλή γυναίκα στο πλευρό του όλα αυτά τα χρόνια.

Μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star», ο Τάσος Κωστής εξομολογήθηκε: «Ο χρόνος απαλύνει τον πόνο της απώλειας, αλλά δεν φεύγει. Δεν φεύγει ο πόνος. Μαθαίνεις να ζεις με την απώλεια. Την αποδέχτηκα, άρχισε να ελαφραίνει με τον χρόνο, αλλά λέω ότι ευχαριστώ που υπήρξε στη ζωή μου και που ήμασταν μαζί τόσα χρόνια. Δεν είμαστε τώρα. Πρέπει να αποδεχτώ την απώλεια. Πρέπει όμως και να ζω με την ανάμνηση ότι είχα πάντα έναν άνθρωπο δίπλα μου πάρα πολύ ωραίο. Να το πω διαμάντι; Πώς να το πω; Αλλά αυτό που μου λείπει είναι η συντροφικότητα. Ένας άνθρωπος δίπλα μου, γιατί δεν είναι καλή η μοναξιά. Ας πούμε, τώρα ήμουν στη Θεσσαλονίκη και πήρα πολλή αγάπη. Είχε πολύ συγκίνηση και έπεσε πολύ κλάμα στο φεστιβάλ. Αλλά όταν γύρισα στο ξενοδοχείο, εκεί ένιωσα την μοναξιά. Δεν είχα έναν άνθρωπο να μοιραστώ τη χαρά μου».

