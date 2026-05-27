“PlaneScapes – Τοπία Πλατάνων”: Τέσσερα υπεραιωνόβια πλατάνια της Θεσσαλονίκης στο επίκεντρο έκθεσης

Τέσσερα υπεραιωνόβια πλατάνια συνομιλούν μεταξύ τους και διεκδικούν τον ρόλο τους στη σύγχρονη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο Έκθεσης, με τίτλο «PlaneScapes ꟾ Τοπία Πλατάνων», που φιλοξενείται μέχρι τις 4 Ιουνίου 2026 στο MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Η έκθεση, που διοργανώνεται από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο του Aristotle Innovation Forum, παρουσιάζει τα αποτελέσματα του ομότιτλου κυλιόμενου εργαστηρίου σχεδιασμού, με αντικείμενο την προστασία και ανάδειξη των τεσσάρων υπεραιωνόβιων πλατάνων της Θεσσαλονίκης, παράλληλα με την κατάρτιση μιας στρατηγικής για τη σύνδεσή τους μέσω ενιαίας διαδρομής-περιπάτου, αξιοποιώντας και ενεργοποιώντας τα στοιχεία άυλης, υλικής και φυσικής πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και τις λανθάνουσες ποιότητες του αστικού τοπίου.

Πρόκειται, όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, για εμβληματικά δέντρα, τα οποία βρίσκονται σε καίρια σημεία του ιστορικού κέντρου, απέναντι από την Πορτάρα στην Άνω Πόλη, δίπλα στο Τουρκικό Προξενείο, στην πλατεία Ναυαρίνου και στο πάρκο Εθνικής Αμύνης-Παύλου Μελά, απέναντι από τον Λευκό Πύργο. Αν και διαθέτουν όλα τα χαρακτηριστικά για την κήρυξή τους ως διατηρητέα μνημεία της φύσης, η θεσμική προστασία τους παραμένει ζητούμενο.

Η έκθεση «PlaneScapes ꟾ Τοπία Πλατάνων», όπως αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή του το ΑΠΘ, αναδεικνύει τα τέσσερα πλατάνια ως ζωντανά μνημεία, σημεία ανάδυσης της λανθάνουσας οικολογικής μνήμης της πόλης. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, προτείνει, τελικά, έναν διαφορετικό τρόπο να αναδειχθεί η πολιτιστική κληρονομιά της, όχι μόνο μέσα από τα διακεκριμένα μνημεία, αλλά μέσα από τα ζωντανά τοπία που επιμένουν, σκιάζουν, θυμούνται και διεκδικούν χώρο στο παρόν και το μέλλον της Θεσσαλονίκης.

Στην ομάδα επιμέλειας και σχεδιασμού της έκθεσης συμμετέχουν: το μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Γεωπονίας Δρ Ελένη Αθανασιάδου, η αρχιτέκτονας Ελευθερία Γαβριηλίδου, και οι φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Γιάννης Βαγιωνάς, Αντώνης Κασσαπάκης, Γιώργος Κρεοπώλης, και Αχιλλέας Παπουτσόπουλος. Τη γενική επιμέλεια της Έκθεσης έχουν οι Αν. Καθηγήτριες του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αθηνά Βιτοπούλου και Βανέσσα Τσακαλίδου.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες: https://aristotleforum.auth.gr/events/planescapes/