Στα Γιαννιτσά η μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας: “Άγγιξε” τους 34 βαθμούς το θερμόμετρο

Συνεχίζεται η θερμή εισβολή στη χώρα μας, με τις θερμοκρασίες που καταγράφονται να παραμένουν υψηλές για την εποχή.

Όπως αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου, καταγράφηκαν υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη, στη Θεσσαλία και τη Δυτική Ελλάδα, με τις μέγιστες τιμές να προσεγγίζουν τοπικά τους 34°C.

Σύμφωνα μάλιστα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο σταθμό των Γιαννιτσών, όπου έφτασε τους 33.9οC.

Στον χάρτη του σχήματος απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως τις 17:40 ώρα Ελλάδας της Τετάρτης 27 Μαΐου 2026. Στον πίνακα εντός του σχήματος παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30οC σε 133 σταθμούς του δικτύου (περίπου το 23% του συνόλου).