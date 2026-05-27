Στη Θεσσαλονίκη ο Πιερρακάκης – Επισκέφτηκε το Λύκειο Δρυμού και ανακοίνωσε την ανακαίνιση του

Στο Λύκειο του Δρυμού στον Δήμο Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε ο υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο κ. Πιερρακάκης συνεχάρη από κοντά τις μαθήτριες Σοφία Μαρία Τριβυζά και Ουρανία Τετζιρίζου, καθώς και τον καθηγητή τους, που διακρίθηκαν στον 9ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Γνώσεων για το Χρήμα, European Money Quiz 2026.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Ωραιοκάστρου, ο υπουργός οικονομικών ανακοίνωσε και την ανακαίνιση του σχολείου.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Τσακίρη:

Ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης στο Λύκειο του Δρυμού.

Η πανευρωπαϊκή πρωτιά των μαθητριών μας από το Γενικό Λύκειο Μυγδονίας, Σοφίας Μαρίας Τριβυζά και Ουρανίας Τετζιρίδου, και του καθηγητή τους, Ανδρέα Βενιού, στον 9ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Γνώσεων για το Χρήμα, European Money Quiz 2026, έφερε σήμερα στο σχολείο στον Δρυμό τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ο υπουργός συνεχάρη τις μαθήτριες, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, ενώ επιφύλαξε και ένα σπουδαίο δώρο για το σχολείο! Ανακοίνωσε την ανακαίνιση του κτιρίου με δωρεά της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών!

Επιβραβεύεται έτσι με τον καλύτερο τρόπο η προσπάθεια των παιδιών μας και της σχολικής κοινότητας.

Οι εκπαιδευτικοί ξενάγησαν τον κ. Πιερρακάκη στο σχολείο και τον ενημέρωσαν για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις μαθητών σε διαγωνισμούς και εκπαιδευτικές δράσεις.

Αυτό είναι το Ωραιόκαστρο που μας κάνει περήφανους!

