Τι προβλέπει το προσχέδιο της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν για το Ορμούζ

Το προσχέδιο του αρχικού μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει στην κατοχή της η κρατική τηλεόραση του Ιράν σύμφωνα με ανακοίνωσή της. Οπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters, σε αυτό προβλέπεται ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από την περιοχή κοντά στο Ιράν και οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό.

Ως αντάλλαγμα, η Τεχεράνη φέρεται να έχει δεσμευθεί πως μέσα σε έναν μήνα θα επαναφέρει τον αριθμό των εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα. Παράλληλα, η διαχείριση της ναυσιπλοΐας προβλέπεται να γίνεται από κοινού από το Ιράν και το Ομάν. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι τα στρατιωτικά πλοία δεν περιλαμβάνονται στο προσχέδιο της συμφωνίας. Εάν μάλιστα εγκριθεί η συμφωνία μέσα σε 60 μέρες, αυτό θα γίνει υπό τη μορφή δεσμευτικού ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Διαπραγματεύσεις για εκεχειρία υπό τους ήχους βομβαρδισμών

Πάντως, χθες, τέθηκε για ακόμα μία φορά υπό δοκιμασία η εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν ύστερα από τα νέα αμερικανικά πλήγματα γύρω από το ιρανικό λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο τμήμα της χώρας. Αδιευκρίνιστο παραμένει κατά πόσον οι ενέργειες του αμερικανικού στρατού θα επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών για οριστική κατάπαυση του πυρός, με την Ουάσιγκτον να εκτιμά ότι θα υπάρξει καθυστέρηση κάποιων ημερών, διατηρώντας ωστόσο προσδοκίες για θετική κατάληξη.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε από την Ινδία, όπου βρισκόταν στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης: «Θα δούμε αν γίνει δυνατό να υπάρξει πρόοδος. Θα μας πάρει κάποιες μέρες». Εξέφρασε, πάντως, τη βεβαιότητα ότι «τα Στενά (του Ορμούζ) θα ανοίξουν, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο». Πολιτικοί αναλυτές απέδιδαν τα περιορισμένα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ σε προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου να κατευνάσει τις αντιδράσεις μερίδας Ρεπουμπλικανών γερουσιαστών εναντίον ενδεχόμενης συμφωνίας με το Ιράν, εμφανιζόμενος ότι λειτουργεί από θέση ισχύος.

Από την πλευρά του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κάλεσε τις κυβερνήσεις όλων των μουσουλμανικών κρατών της περιοχής να συνεργαστούν με την Τεχεράνη για την οικοδόμηση μιας νέας τάξης πραγμάτων. Τη Δευτέρα ο Τραμπ είχε αξιώσει από τα αραβικά κράτη της περιοχής και από το Πακιστάν να συνυπογράψουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ, αποκαθιστώντας ομαλές σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά χθες ο Πακιστανός υπουργός Εξωτερικών, Χαουάζα Ασίφ, απέρριψε αυτό το ενδεχόμενο.

Την ένταση στην περιοχή τροφοδοτούν και οι νέες επιθέσεις του ισραηλινού στρατού εναντίον της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα και σε άλλες περιοχές του Λιβάνου. Χθες, το Ισραήλ διέταξε την εκκένωση της Ναμπατίγια, μιας από τις μεγαλύτερες πόλεις του νοτίου Λιβάνου. Τέλος, το ιρανικό πρακτορείο Fars ανέφερε ότι το τελευταίο σημείο σοβαρής διαφωνίας που μπλοκάρει την επίτευξη συμφωνίας αφορά την απελευθέρωση των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων. Η Τεχεράνη αξιώνει να αποδεσμευθούν περιουσιακά στοιχεία της ύψους τουλάχιστον 24 δισ. δολαρίων.

