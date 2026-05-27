Έκκληση της μητέρας του Μάριου Παπαγεωργίου: Πού έχουν πετάξει το παιδί μου, να το μαζέψω – Την τιμωρία ας την αναλάβει ο Θεός

Νέα έκκληση για να βρεθεί η σορός του γιου της απηύθυνε, δώδεκα χρόνια μετά την εξαφάνιση και τη δολοφονία του, η μητέρα του Μάριου Παπαγεωργίου.

Για την υπόθεση έχουν καταδικαστεί μια σειρά κατηγορουμένων, ωστόσο η σορός μέχρι και σήμερα δεν έχει βρεθεί.

«Τους παρακαλώ πάρα πολύ να πουν πού έχουν πετάξει το παιδάκι μου, να πάω να το μαζέψω», είπε η μητέρα έξω από το Εφετείο.

«Τα υπόλοιπα ας τα αναλάβει ο Θεός και η Δικαιοσύνη. Ό,τι και να κάνουν, δεν πρόκειται να ξεφύγουν από το βλέμμα του Θεού. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Θέλω να πουν πού έχουν πετάξει το παιδί μου. Από εκεί και πέρα την τιμωρία ας την αναλάβει ο Θεός και η Δικαιοσύνη, η αλήθεια θα λάμψει, όσο και να καθυστερούν», είπε η μητέρα του Μάριου Παπαγεωργίου στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

