Προήχθησαν σε συμβούλους Επικρατείας επτά πάρεδροι του ΣτΕ μεταξύ αυτών η αδερφή του Γιάνη Βαρουφάκη

Με αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης που συνήλθε με πρόεδρο τον Μιχάλη Πικραμένο, προήχθησαν σε συμβούλους Επικρατείας επτά πάρεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας.



Μεταξύ των προαχθέντων είναι αφενός η Τρισεύγενη Βαρουφάκη, αδερφή του γενικού γραμματέα του κόμματος Μέρα 25, πρώην υπουργού Οικονομικών, πανεπιστημιακού και οικονομολόγου Γιάνη Βαρουφάκη και αφετέρου ο Νικόλαος Μαρκόπουλος, ο οποίος ήταν αποσπασμένος στην νομική υπηρεσία της Προεδρίας της Δημοκρατίας και εν συνεχεία αποσπάστηκε στο νομικό γραφείο του υπουργείου Δικαιοσύνης. Μαζί με τον κ. Μαρκόπουλο προήχθη και η σύζυγός του Όλγα-Μαρία Βασιλάκη.



Να διευκρινιστεί ότι η Τρισεύγενη Βαρουφάκη σε όλη τη δικαστική της πορεία μέχρι τώρα είναι άψογη από κάθε πλευρά και οι πρόεδροι των Τμημάτων στα οποία υπηρέτησε, αλλά και οι συνάδερφοί της μιλούν θετικά για τη νομική κατάρτιση της, την εργατικότητά της, την συναδελφικότητά της και το ήθος της.



Ειδικότερα, οι προαχθέντες σε συμβούλους Επικρατείας είναι οι: Τρισεύγενη Βαρουφάκη, Ελένη Μουργιά, Νικόλαος Μαρκόπουλος, Θεοδώρα Ζιάμου, Όλγα-Μαρία Βασιλάκη, Χαράλαμπος Κομνηνός και Μαρία Μπαμπίλη.