MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Ζελένσκι με επιστολή του προς τον Τραμπ του ζητά να προμηθεύσει το Κίεβο με περισσότερους πυραύλους

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέστειλε επιστολή στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στο Κογκρέσο, στην οποία αναφέρεται στην κρίσιμη έλλειψη πυραύλων αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία, όπως δήλωσε ο σύμβουλος επικοινωνίας του, ενώ η Ρωσία απειλεί με νέες επιθέσεις εναντίον της χώρας.

Στην επιστολή του, που υπογράφηκε σήμερα, ο Ζελένσκι ζήτησε να «βοηθηθεί» η Ουκρανία ώστε να «αποκτήσει αυτό το ζωτικό μέσο προστασίας από τη ρωσική τρομοκρατία – τους πυραύλους Patriot PAC-3 και επιπλέον συστήματα – προκειμένου να σταματήσουν οι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι και οι άλλες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις» κατά της Ουκρανίας.

Τα μόνα μέσα που διαθέτει η Ουκρανία για να καταρρίψει ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους είναι οι αμερικανικής κατασκευής αναχαιτιστικοί πύραυλοι του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Απολογείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον πατέρα του

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Roland Garros: Χωρίς να… ιδρώσει ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε τον 2ο γύρο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 19 ώρες πριν

Πιερρακάκης από Θεσσαλονίκη: Γινόμαστε η πρώτη κυβέρνηση η οποία παίρνει βάρη από τους ώμους των επόμενων γενεών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Δικογραφία από την ΕΛ.ΑΣ. για το επεισόδιο Μαρινάκη – Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Λίβανος: Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει πως επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του πέρα από την “κίτρινη γραμμή”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

“Καλώς το λουλούδι μου”, τα σπαρακτικά λόγια της μητέρας της Γωγώς Μαστροκώστα στην κηδεία της