Ο Ζελένσκι με επιστολή του προς τον Τραμπ του ζητά να προμηθεύσει το Κίεβο με περισσότερους πυραύλους

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέστειλε επιστολή στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στο Κογκρέσο, στην οποία αναφέρεται στην κρίσιμη έλλειψη πυραύλων αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία, όπως δήλωσε ο σύμβουλος επικοινωνίας του, ενώ η Ρωσία απειλεί με νέες επιθέσεις εναντίον της χώρας.

Στην επιστολή του, που υπογράφηκε σήμερα, ο Ζελένσκι ζήτησε να «βοηθηθεί» η Ουκρανία ώστε να «αποκτήσει αυτό το ζωτικό μέσο προστασίας από τη ρωσική τρομοκρατία – τους πυραύλους Patriot PAC-3 και επιπλέον συστήματα – προκειμένου να σταματήσουν οι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι και οι άλλες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις» κατά της Ουκρανίας.

President Volodymyr Zelensky sent a letter to U.S. President Donald Trump warning about Ukraine's worsening shortage of air defense systems, particularly anti-ballistic missile capabilities, the Kyiv Independent has learned.



Τα μόνα μέσα που διαθέτει η Ουκρανία για να καταρρίψει ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους είναι οι αμερικανικής κατασκευής αναχαιτιστικοί πύραυλοι του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.