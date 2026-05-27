MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ντόναλντ Τραμπ: Καμία άρση κυρώσεων στο Ιράν ακόμη και αν παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη ότι η Ουάσινγκτον δεν προτίθεται να προσφέρει άρση κυρώσεων στο Ιράν με αντάλλαγμα την παράδοση υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, την ώρα που Ουάσινγκτον και Τεχεράνη επιχειρούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης που συγκλονίζει τη Μέση Ανατολή τους τελευταίους τρεις μήνες.

«Όχι, όχι, καθόλου. Καμία άρση κυρώσεων, όχι», δήλωσε ο Τραμπ στο PBS News σε σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία, όταν ρωτήθηκε αν η υπό διαπραγμάτευση συμφωνία προβλέπει ότι το Ιράν θα παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του με αντάλλαγμα ελάφρυνση κυρώσεων.

«Θα εγκαταλείψουν το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο, όχι για να λάβουν άρση κυρώσεων. Όχι, όχι, καθόλου», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας το Σαββατοκύριακο με αραβικές χώρες, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία, η Ιορδανία και η Αίγυπτος, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα πρέπει να θεωρείται υποχρεωτική η συμμετοχή τους στις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Οι Συμφωνίες του Αβραάμ είναι το πλαίσιο εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ αραβικών κρατών και του Ισραήλ που επιτεύχθηκε προς το τέλος της πρώτης θητείας του Τραμπ. Από το 2020, στις συμφωνίες έχουν προσχωρήσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Μαρόκο και το Καζακστάν.

Η Σαουδική Αραβία έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν πρόκειται να ενταχθεί χωρίς δεσμεύσεις για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Ιράν Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Κυνηγούσαν το παιδί μου με σίδερο και ζώνη, πήρε ένα ξύλο για άμυνα”, λέει η μητέρα του 15χρονου που συνελήφθη για επίθεση σε ανήλικο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 20 ώρες πριν

Χαλκιδική: Αναβιώνει για τρίτη χρονιά ο “αρνιώτικος γάμος” στον Δήμο Αριστοτέλη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 50χρονος παρενόχλησε τη σύντροφο 29χρονου και του επιτέθηκε όταν πήγε να τη σώσει – Κατέληξε στο νοσοκομείο από τη συμπλοκή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Κάλεσμα Τσίπρα για υπογραφή της ιδρυτικής διακήρυξης της ΕΛΑΣ

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Φρίκη στη Γαλλία: Δύο έφηβοι φέρεται να στραγγάλισαν 11χρονο για να του πάρουν εξοπλισμό ψαρέματος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Γωγώ Μαστροκώστα – “Λύγισε” ο Τραϊανός Δέλλας στον επικήδειο: “Είσαι το μωρό μου, ξεκουράσου και πέτα ψηλά”