Γιώργος Κωνσταντίνου για τον εθισμό του στον τζόγο: Είναι ένα από τα χειρότερα πάθη, μίλησα γιατί κάποιος θα μπορούσε να βοηθηθεί

Για τον εθισμό του στον τζόγο μίλησε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, επισημαίνοντας πως είναι ένα από τα χειρότερα πάθη από τα οποία θα μπορούσε να έχει πάθει εξάρτηση, ενώ παράλληλα εξήγησε πως αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για το ζήτημα αυτό καθώς θεωρούσε πως θα μπορούσε να βοηθηθεί κάποιος.



Ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο vidcast «Rainbow Mermaids» και ανέφερε πως από τα λεγόμενά του κάποιος που αντιμετωπίζει την ίδια εξάρτηση, θα μπορούσε να κατανοήσει καλύτερα ορισμένα πράγματα και καταστάσεις.



Ο Γιώργος Κωνσταντίνου είπε αναλυτικά: «Μίλησα γιατί θεώρησα ότι μπορεί να βοηθήσω κάποιον. Καμιά φορά ο παθών πρέπει να γίνεται δάσκαλος. Πρέπει να γίνεται και αφηγητής, να πει αυτό που πρέπει να πει. Έτσι κι εγώ ξεκίνησα και είπα ότι κάποτε είχα μια εξάρτηση από ένα κακό πάθος -ίσως από τα χειρότερα- και θα μπορούσαν ένας δυο άνθρωποι να με ακούσουν και να το καταλάβουν καλύτερα το πράγμα».



Στη συνέχεια, ο ηθοποιός ανέφερε πως έχει μιλήσει και για άλλες πτυχές της ζωής του στο βιβλίο του, ωστόσο υποστηρίζει πως το κομμάτι του τζόγου έχει απασχολήσει τα media πιο έντονα: «Δεν έτυχε ποτέ να συζητηθεί ξανά. Το μόνο που έτυχε είναι ότι έχω γράψει τόσα και τόσα πράγματα και έχω γράψει ένα βιβλίο τότε, το “Showtime” με τη ζωή μου. Και έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά η δημοσιογραφία έδειξε ότι την ενδιαφέρει ο τζόγος», είπε με χιούμορ.