Μπούτσκος: Με υψηλό κίνητρο κόντρα στον Παναθηναϊκό

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον πρώτο αγώνα της σειράς με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center Athens, για την ημιτελική φάση της Stoiximan Greek BasketBall League.

Ο “Δικέφαλος του Βορρά” έκανε την τελευταία του προπόνηση στο “PAOK Sports Arena”, με τον Τόμας Ντίμσα να κάνει ατομικό πρόγραμμα εκγύμνασης, ωστόσο θα ακολουθήσει κανονικά την ομάδα στην Αθήνα.

Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στην αγωνιστική δράση μετά από 22 ημέρες, αντιμετωπίζοντας αύριο (28/05, 18:00) τον Παναθηναϊκό AKTOR, στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών, με τον Παντελή Μπούτσκο να καταθέτει τις σκέψεις του ενόψει της αναμέτρησης με τους «πράσινους».

«Έπειτα από ένα θεαματικά μεγάλο διάστημα χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις ξεκινάμε τη σειρά των ημιτελικών της Stoiximan GBL. Είναι πολύ σημαντικό να εμφανιστούμε με υψηλό κίνητρο και πνευματικά έτοιμoι για να αντιμετωπίσουμε μία πολύ καλή εκδοχή του Παναθηναϊκού, καθώς πλέον έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στο ελληνικό πρωτάθλημα», τόνισε ο προπονητής του ΠΑΟΚ.

