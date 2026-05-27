ΕΛΓΑ: Πληρωμή αποζημιώσεων 24 εκατ. ευρώ σήμερα σε δικαιούχους παραγωγούς

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, σε συνεργασία με τον πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α., Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζο, αποφάσισαν την πληρωμή αποζημιώσεων του ΕΛ.Γ.Α. σε δικαιούχους παραγωγούς ύψους 24 εκατ. ευρώ για ζημίες εντός του έτους 2025 στις καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και απώλειες ζωικού κεφαλαίου.

Οι αποζημιώσεις θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των ασφαλισμένων αγροτών στον Οργανισμό την Τετάρτη 27η Μαΐου 2026.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο ΕΛ.Γ.Α. επιτυγχάνει στην παρούσα περίοδο να εξοφληθούν σχεδόν στο σύνολό τους οι αποζημιώσεις του έτους 2025, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Σημειώνεται ότι, για τις προαναφερόμενες ζημίες του έτους 2025, ο ΕΛ.Γ.Α. έχει καταβάλει έως σήμερα αποζημιώσεις ύψους 244 εκατ. ευρώ.

