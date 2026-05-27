Κρήτη: Αποσωληνώθηκε η 3χρονη που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ – Παραμένει υπό στενή παρακολούθηση

Ευχάριστα είναι τα νέα για την κατάσταση της 3χρονης, που νοσηλεύεται την τελευταία εβδομάδα στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, στην Κρήτη, μετά την κακοποίηση, που φέρεται να έχει υποστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, εμφανίστηκαν τα πρώτα θετικά σημάδια για την υγεία του παιδιού, με την διαδικασία αφύπνισης, που ξεκίνησε από χθες, Τρίτη 26 Μαΐου, να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το κοριτσάκι αποσωληνώθηκε πλέον, ωστόσο παραμένει νοσηλευόμενο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, όπου και βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση. Μέχρι στιγμής το παιδί δεν έχει ξυπνήσει πλήρως, κάτι όμως που δεν φαίνεται να είναι ανησυχητικό, καθώς, βάσει του ιατρικού πρωτοκόλλου, χαρακτηρίζεται ως απολύτως αναμενόμενο.

Η 3χρονη βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση από το ιατρικό προσωπικό του ΠΑΓΝΗ, που καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου το κοριτσάκι να ξεπεράσει τον κίνδυνο.