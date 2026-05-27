Πηγές υπουργείου Άμυνας για τις δηλώσεις Γκιουλέρ: “Δεν δεχόμαστε αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις”

Για «αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις» από την Τουρκία κάνουν λόγο πηγές του υπουργείου Άμυνας, με αφορμή τις δηλώσεις του Γιασάρ Γκιουλέρ.

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας έκανε λόγο για «ιστορικά και νόμιμα δικαιώματα στο Αιγαίο» για την Άγκυρα, με το Πεντάγωνο να σχολιάζει: «Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα».

«Σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών εστιών αστάθειας, δηλώσεις που αναπαράγουν αβάσιμες και έωλες νομικά θέσεις δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια, ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο», προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

«Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια», καταλήγουν.

Ο Γκιουλέρ, μιλώντας κατά τη διάρκεια επιθεώρησης σε συνοριακή ταξιαρχία στην Αδριανούπολη, ανέφερε τα εξής: «Τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο Πέλαγος, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο βασίζονται σε ιστορικά, νομικά και νόμιμα θεμέλια. Γι’ αυτό και δεν δεχόμαστε μαξιμαλιστικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη δημιουργία τετελεσμένων που αντιβαίνουν στο πνεύμα των διεθνών συμφωνιών».