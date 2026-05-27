Champions League: Στη Θεσσαλονίκη η απόφαση για την έδρα του τελικού του 2029 – Οι δύο υποψηφιότητες

Το Καμπ Νου και το Γουέμπλεϊ είναι τα δύο γήπεδα που διεκδικούν τον τελικό του Champions League της σεζόν 2028-29 και η απόφαση θα παρθεί στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA στη Θεσσαλονίκη στις 15 Σεπτεμβρίου.

Τρεις μέρες πριν τον φετινό τελικό, ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ, που θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη, η ισπανική El Mundo Deportivo αναφέρεται σε αυτόν του 2029, καθώς έχει θέσει υποψηφιότητα το ανανεωμένο Καμπ Νου της Μπαρτσελόνα.

Τη διοργάνωση του τελικού του 2029, πάντως, διεκδικούν και οι Άγγλοι με το Γουέμπλεϊ και η UEFA θα πάρει την απόφασή της στις 15 Σεπτεμβρίου, όταν η Εκτελεστική Επιτροπή θα συνεδριάσει επί ελληνικού εδάφους και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη.

Στο Καμπ Νου έχει διεξαχθεί δύο φορές τελικός της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, το 1989 και το 1999, ενώ στο Γουέμπλεϊ έχει γίνει… οκτώ φορές ο τελικός και συγκεκριμένα το 1963, το 1968, το 1971, το 1978, το 1992, το 2011, το 2013 και το 2024.

