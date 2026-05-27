Η Ουγκάντα κλείνει τα σύνορα με το Κονγκό λόγω της έξαρσης του ιού Έμπολα παρά τις συστάσεις του ΠΟΥ

Οι Αρχές της Ουγκάντας ανακοίνωσαν την Τετάρτη (27/5) το κλείσιμο των συνόρων με το Κονγκό «με άμεση ισχύ» λόγω της έξαρσης ενός σπάνιου είδους του ιού Έμπολα παρά τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Τα κρούσματα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό αυξάνονται καθημερινά και πλέον αγγίζουν τα 1.000.



Σύμφωνα με πληροφορίες του AP, το συγκεκριμένο μέτρο υπογράμμισε τους αυξανόμενους φόβους για μετάδοση του ιού στην Ουγκάντα. Αυτή τη φορά δεν πρόκειται για μία συνηθισμένη μορφή του ιού Έμπολα, αλλά για ένα νέο είδος, «Bundibugyo», το οποίο βρίσκεται σε έξαρση τις τελευταίες εβδομάδες και για το οποίο δεν υπάρχουν ακόμα επιβεβαιωμένα φάρμακα ή εμβόλια.

Μια τοπική ομάδα εργασίας για τον Έμπολα αποφάσισε το κλείσιμο των συνόρων μετά την αύξηση του αριθμού των υγειονομικών εργαζομένων της Ουγκάντας που εκτέθηκαν στον ιό από Κονγκολέζους ασθενείς που διέσχισαν τα σύνορα πριν κηρυχθεί η επιδημία στις 15 Μαΐου. Όπως ανέφερε το υπουργείο Υγείας της Ουγκάντας, η διέλευση των συνόρων με το Κονγκό θα επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως για την αντιμετώπιση της επιδημίας, για μεταφορά φορτίων ή για λόγους ασφαλείας. Όσοι εισέρχονται από το Κονγκό υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης θα τεθούν σε υποχρεωτική αυτοαπομόνωση για 21 ημέρες.



Παρόλο που ο ΠΟΥ χαρακτήρισε την επιδημία αυτή ωςκατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία στον κόσμο και αναγνώρισε ότι οι γειτονικές χώρες του Κονγκό διατρέχουν υψηλό κίνδυνο μετάδοσης, δεν προέτρεψε στο κλείσιμο των συνόρων. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ τα κλεισίματα των συνόρων «ωθούν τη μετακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων προς ανεπίσημα σημεία διέλευσης των συνόρων που δεν ελέγχονται, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες εξάπλωσης της νόσου». Τα σύνορα μεταξύ Ουγκάντας και Κονγκό έχουν μήκος αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα και περιέχουν πολυάριθμα μονοπάτια πέρα από τα επίσημα συνοριακά σημεία ελέγχου. Πολλοί άνθρωποι πηγαινοέρχονται κατά τη διάρκεια της ημέρας για να επισκεφθούν τις οικογένειές τους ή για εμπορικές συναλλαγές.



Η ιχνηλάτηση και η απομόνωση των επαφών του Έμπολα θεωρείται καθοριστική για την αναχαίτιση της εξάπλωσης της νόσου, η οποία συνήθως εκδηλώνεται ως αιμορραγικός πυρετός. Ο ιός μεταδίδεται μέσω στενής επαφής με σωματικά υγρά ασθενών ή νεκρών. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και τα μέλη των οικογενειών που φροντίζουν ασθενείς διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο.



Ο αριθμός των ύποπτων κρουσμάτων στο ανατολικό Κονγκό φέρεται να πλησιάζει τα 1.000, ενώ έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 220 ύποπτοι θάνατοι. Το υπουργείο Υγείας του Κονγκό ανακοίνωσε χθες (26/5) ότι έχουν επιβεβαιωθεί 101 κρούσματα και ότι διερευνά περισσότερες από 3.000 πιθανές επαφές.

Ο CEO του ΠΟΥ ζητά κατάπαυση πυρός για την ασφαλή πρόσβαση ιατρικών ομάδων

Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγιέσους, ζήτησε την Τετάρτη (27/5) κατάπαυση πυρός στην περιοχή, ώστε να επιτραπεί η ασφαλής πρόσβαση των ομάδων αντιμετώπισης και άλλων, αναφέροντας στα social media ότι «οι επιθέσεις σε υγειονομικές εγκαταστάσεις καθιστούν σχεδόν αδύνατη την ιχνηλάτηση των κρουσμάτων και των επαφών τους».

Eastern #DRC now faces a catastrophic collision of disease and conflict with the #Ebola outbreak in Ituri province outpacing the response.



The Ebola Bundibugyo virus has no approved vaccine nor treatment. Stopping this Ebola transmission depends entirely on humanitarian access.… pic.twitter.com/FGnQYIq6CH — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 27, 2026

Οι ομάδες αντιμετώπισης στο Κονγκό έχουν δηλώσει ότι δεν είναι κατάλληλα εξοπλισμένες, προετοιμασμένες και προστατευμένες για αυτή την επιδημία. Παράλληλα, κάτοικοι της χώρας, που έχουν τραυματιστεί από τις συγκρούσεις και είναι επιφυλακτικοί απέναντι στους ξένους, έχουν επιτεθεί σε αρκετές κλινικές, πετώντας πέτρες και βρίζοντας εθελοντές που προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο για τον ιό και τους κινδύνους του.

Ο ΠΟΥ έχει δηλώσει ότι τα μολυσμένα άτομα ή όσοι έχουν έρθει σε επαφή με αυτά δεν πρέπει να πραγματοποιούν διεθνή ταξίδια, εκτός αν πρόκειται για ιατρική διακομιδή. Σήμερα, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να στείλει Αμερικανούς που έχουν εκτεθεί στον ιό Έμπολα σε μια νέα εγκατάσταση στην Κένυα, αντί να τους μεταφέρει αεροπορικώς στις ΗΠΑ.



Η Ουγκάντα ανησυχεί για τους εκτεθειμένους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας

Η Ουγκάντα έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής μόλις επτά κρούσματα Έμπολα, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου κρούσματος ενός 59χρονου άνδρα που πέθανε στην Καμπάλα στις 14 Μαΐου. Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των κρουσμάτων Έμπολα δεν παρουσιάζει κάποια σημαντική αύξηση, ο αριθμός των ντόπιων που έχουν εκτεθεί στη μόλυνση μέσω των εργαζομένων στον τομέα της υγείας αυξάνεται.



Σχετικά με τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας η υγειονομική αξιωματούχος Ατγουάιν, τόνισε: «έχουν οικογένειες, και έτσι ο αριθμός αυξάνεται». Η ίδια δήλωσε απογοητευμένη από ορισμένους, που συγκεντρώθηκαν σε μεγάλα πλήθη για να γιορτάσουν την κατάκτηση της Premier League από την Άρσεναλ. Οι «κανονιέρηδες» έχουν μεγάλο αριθμό οπαδών στην Ουγκάντα. Προέτρεψε τον κόσμο να είναι προσεκτικός, να αποφεύγει τις χειραψίες και να χρησιμοποιεί αντισηπτικό.

Permanent Secretary, Dr. @DianaAtwine updates the media on the current #Ebola status in the country.



Uganda has not recorded any new confirmed case of EVD since Monday 25th May 2026. However, the total number of contacts to the confirmed cases have increased. Most of these… pic.twitter.com/TrwrUktNcT — Ministry of Health- Uganda (@MinofHealthUG) May 27, 2026

Οι οργανώσεις παροχής βοήθειας που καταπολεμούν αυτή την επιδημία αναφέρουν ότι δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως ασπίδες προσώπου και στολές για την προστασία των εργαζομένων στον τομέα της υγείας από τη μόλυνση, καθώς και κιτ διαγνωστικών εξετάσεων και σάκους μεταφοράς πτωμάτων που απαιτούνται για την ασφαλή ταφή των θυμάτων.