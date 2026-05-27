Κατερίνα Στανίση: Πήγα μέχρι τη Β’ Δημοτικού, δεν ξέρω πολλά γράμματα αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω αξίες

Η Κατερίνα Στανίση εξομολογήθηκε γιατί δεν κατάφερε να τελειώσει το Δημοτικό, υπογραμμίζοντας ότι η οικογένειά της μετανάστευσε στη Γερμανία και εκείνη μεγάλωνε τον μικρό της αδελφό.

Η γνωστή τραγουδίστρια έδωσε συνέντευξη στο ΟΚ και τον Μιχάλη Ροδόπουλο και εξήγησε, μεταξύ άλλων, πως αισθάνεται που δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη φοίτησή της στο σχολείο. Όπως υπογράμμισε η Κατερίνα Στανίση το γεγονός ότι δεν έχει σπουδάσει δε σημαίνει ότι δεν είναι άνθρωπος με αξίες.

«Πήγα μέχρι τη Β’ Δημοτικού και λίγο στην Γ’ και μετά φύγαμε για Γερμανία. Το ελληνικό σχολείο εκεί ήταν πάρα πολύ μακριά. Η μαμά μου δούλευε και κοιτούσα τον αδελφό μου που ήταν μωρό. Μία φορά την εβδομάδα όμως, πήγαινα σε ένα γερμανικό σχολείο – Berufsschule λέγεται – εκεί τραγούδησα, θυμάμαι, για πρώτη φορά.

Ήταν ένα τραγούδι της Φωτεινής Μαυράκη πολύ δύσκολο. “Εγώ ποτέ δεν χάρηκα, και να πονώ κουράστηκα”. Χτυπούσε η καρδιά μου μέχρι να έρθει η σειρά μου. Ο Γερμανός δάσκαλος δάκρυσε, χωρίς να καταλαβαίνει τι λέω. “Mein kind” μου είπε, παιδί μου δηλαδή, εσύ “ein tag”, μια μέρα, “θα γίνεις σταρ”. Εγώ δεν ήξερα τι θα πει σταρ τότε», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Στανίση.

«Όσο πιο πολλά γράμματα ξέρεις δεν σημαίνει ότι είσαι καλός. Εγώ που δεν ξέρω πολλά γράμματα, δεν πάει να πει ότι δεν έχω αξίες μέσα μου. Η οικογένεια για μένα είναι το Α και το Ω, ήμουν από μικρή έτσι. Είχα ένα χαρτζιλίκι και πήγαινα και ψώνιζα πάντα για το σπίτι». τόνισε ακόμα.

Κατερίνα Στανίση

