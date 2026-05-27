MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Conference League: Πεδίο μάχης η Λειψία από οπαδούς της Κρίσταλ Πάλας και της Ράγιο Βαγιεκάνο – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγιεκάνο διεκδικούν σήμερα το βράδυ τον τίτλο του Conference League και μαζί ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη σεζόν, ωστόσο οπαδοί και των δύο ομάδων έχουν φροντίσει να δείξουν ότι… ο αγώνας περνάει σε δεύτερη μοίρα.

Από το βράδυ της Τρίτης υπήρχαν αναφορές για επεισόδια μεταξύ Άγγλων και Ισπανών, με την γερμανική αστυνομία να αναγκάζεται να επέμβει.

Ωστόσο η ένταση συνεχίστηκε και σήμερα, καθώς σε κεντρική πλατεία της Λειψίας σημειώθηκαν μάχες σώμα με σώμα.

Οι μάχες μεταξύ των οπαδών φαίνεται ότι έχουν και πολιτικά κίνητρα, καθώς οι χούλιγκαν της Πάλας ανήκουν στην άκρα δεξιά και αυτοί της Βαγιεκάνο στην άκρα αριστερά.

Conference League

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 24 ώρες πριν

Έλενα Μακρή Λυμπέρη για την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα: Υπάρχει ταύτιση, νιώθω τόσο πολύ τον Τραϊανό

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 20 λεπτά πριν

Υπόθεση 3χρονης στην Κρήτη: Ένοχος ο 25χρονος Πακιστανός για παράνομη παραμονή στη χώρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Σύσκεψη στο ΥΜΑΘ για το θέμα των καθυστερήσεων στους συνοριακούς σταθμούς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Ποιοι έδωσαν το παρών στα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Στη Λεμεσό ο Γεραπετρίτης για το άτυπο Συμβούλιο ΥΠΕΞ της ΕΕ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 20 ώρες πριν

Χαλκιδική: Αναβιώνει για τρίτη χρονιά ο “αρνιώτικος γάμος” στον Δήμο Αριστοτέλη