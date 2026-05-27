Conference League: Πεδίο μάχης η Λειψία από οπαδούς της Κρίσταλ Πάλας και της Ράγιο Βαγιεκάνο – Δείτε βίντεο
Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγιεκάνο διεκδικούν σήμερα το βράδυ τον τίτλο του Conference League και μαζί ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη σεζόν, ωστόσο οπαδοί και των δύο ομάδων έχουν φροντίσει να δείξουν ότι… ο αγώνας περνάει σε δεύτερη μοίρα.
Από το βράδυ της Τρίτης υπήρχαν αναφορές για επεισόδια μεταξύ Άγγλων και Ισπανών, με την γερμανική αστυνομία να αναγκάζεται να επέμβει.
26.05.2026, Crystal Palace🏴 – Rayo Vallecano🇪🇸, Fight Crystal Palace vs Rayo Vallecano before tomorrow match, click here for more: https://t.co/aJnQnBQEik
All in one place. Tap to download.
🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/COQk5AxoVR— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) May 27, 2026
Ωστόσο η ένταση συνεχίστηκε και σήμερα, καθώς σε κεντρική πλατεία της Λειψίας σημειώθηκαν μάχες σώμα με σώμα.
26.05.2026, Crystal Palace🏴 – Rayo Vallecano🇪🇸, Fight Crystal Palace vs Rayo Vallecano before tomorrow match, click here for more: https://t.co/aJnQnBQEik
All in one place. Tap to download.
🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/LrRtHPGNXR— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) May 27, 2026
Οι μάχες μεταξύ των οπαδών φαίνεται ότι έχουν και πολιτικά κίνητρα, καθώς οι χούλιγκαν της Πάλας ανήκουν στην άκρα δεξιά και αυτοί της Βαγιεκάνο στην άκρα αριστερά.
26.05.2026, Crystal Palace🏴 – Rayo Vallecano🇪🇸, right wing Crystal Palace salute last night in Leipzig, click here for more: https://t.co/aJnQnBQEik— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) May 27, 2026
All in one place. Tap to download.
🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/mIjBlsM33E