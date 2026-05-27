Δημήτρης Κούβελας: “Να μην οδηγούν ηλεκτρικά πατίνια παιδιά κάτω των 16 ετών” – Πρόταση για δίπλωμα ειδικής κατηγορίας

Με επίκαιρη ερώτηση του προς τον αν. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Δημήτρης Κούβελας επανέφερε στη Βουλή το ζήτημα της ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Κούβελας έκανε λόγο για μια πολύ σοβαρή κατάσταση που έχει εξελιχθεί σε «ζήτημα «ζωής και θανάτου» και αναρχίας στο δημόσιο χώρο».

Ο Βουλευτής περιέγραψε εικόνες της καθημερινότητας σε δρόμους και πεζοδρόμια, όπου ηλεκτρικά πατίνια κινούνται με υψηλές ταχύτητες, χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό, μεταφέρουν δεύτερο επιβάτη ή εγκαταλείπονται σε ράμπες ΑμεΑ,, στάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς και κοινόχρηστους χώρους.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι, παρά την ύπαρξη θεσμικού πλαισίου, παραμένουν σοβαρά κενά ως προς τους ελέγχους, την επιβολή κυρώσεων, τις υποχρεώσεις των εταιρειών εκμίσθωσης, αλλά και τον καθορισμό ζωνών κυκλοφορίας και στάθμευσης.

Ο Δημήτρης Κούβελας ζήτησε την αυστηροποίηση και επικαιροποίηση του πλαισίου λειτουργίας των ηλεκτρικών πατινιών, ενίσχυση των ελέγχων, συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για οργανωμένους χώρους στάθμευσης, καθώς και σαφείς υποχρεώσεις για τις εταιρείες ενοικίασης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης, αλλά και στην πλήρη προστασία των ανηλίκων. Συγκεκριμένα ζήτησε να απαγορευτεί η χρήση από άτομα κάτω των 16 ετών ενώ πρότεινε όλοι ανεξαιρέτως οι χρήστες να διαθέτουν δίπλωμα ειδικής κατηγορίας.

Απαντώντας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναγνώρισε το έντονο κοινωνικό ενδιαφέρον που προκαλεί το ζήτημα, ιδιαίτερα στους γονείς ανήλικων παιδιών και προανήγγειλε νομοθετική παρέμβαση μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες.

Όπως ανακοίνωσε, το νέο πλαίσιο θα προβλέπει πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους σε δρόμους, υποχρεωτική ασφάλιση τόσο για μισθωμένα όσο και για ιδιόκτητα πατίνια, καθώς και αυστηρότερες κυρώσεις για επιχειρήσεις που πωλούν οχήματα εκτός των προβλεπόμενων προδιαγραφών.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Δημήτρης Κούβελας σημείωσε ότι «η ασφάλεια και η ευταξία στον δημόσιο χώρο είναι αδιαπραγμάτευτες» και υπογράμμισε πως στόχος είναι να προληφθούν ακόμη περισσότερα δυστυχήματα και σοβαροί τραυματισμοί, ιδιαίτερα νέων ανθρώπων και παιδιών.