Πυροβολισμοί σε κατάστημα στην Πατησίων: Τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης – Τρεις συλλήψεις μετά από καταδίωξη, αναζητείται άλλος ένας

Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης επί της Πατησίων, με αποτέλεσμα να υπάρξει κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με το iefimerida.gr, λίγο μετά τις 18:30, ένας άνδρας εισέβαλε σε κατάστημα με κινητά τηλέφωνα και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη του και στα δύο πόδια. Στη συνέχεια, επιβιβάστηκε σε γκρι αυτοκίνητο, όπου ήταν άλλα τρία άτομα και έφυγε από την περιοχή.

Αστυνομικές δυνάμεις καταδίωξαν το όχημα και στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Βικέλα, το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε 3-4 οχήματα.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν δύο από τους επιβαίνοντες, ενώ οι άλλοι δύο κατάφεραν να διαφύγουν και αναζητούνται από τις Αρχές.

Κοντά στο σημείο της πρόσκρουσης του οχήματος εντοπίστηκε ακόμη ένας άνδρας, ο οποίος προσήχθη και εξετάζεται αν εμπλέκεται στο περιστατικό.